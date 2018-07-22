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Yetişkinlerin çoğu sağlıklı uyuyamıyor

Yetişkinlerin beşte birinin istedikleri kadar uyuyamadığını ifade eden Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Alev Leventoğlu, "Gerektiğinde KBB, göğüs hastalıkları uzmanı, diş hekimi yardımı ile nöroloji doktoruyla birlikte tedavi süreci tespit edilir" dedi

22 Temmuz 2018 Pazar 16:04
Yetişkinlerin çoğu sağlıklı uyuyamıyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Alev Leventoğlu uyku bozuklukları (insomnia) konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Leventoğlu, yetişkinlerin yaklaşık olarak beşte birinin istedikleri kadar uyuyamadığını ifade ederek, "Kötü uyku; uykuya dalmakta zorlanmak, çok erken uyanmak, gece uzun süre uyanık kalmak, gece uykusu sonrası dinlenmiş olarak uyanmamak gibi yakınmalar varsa akla gelmelidir.

Kötü uykunuz varsa, gün içinde kendinizi yorgun hisseder, konsantrasyon bozukluğu çeker, gün içinde sinirli ve verimsiz olabilirsiniz. Uyanıklığı dikkate aldığınızda, gece uyanmalarınız sizin için normal değilse ve tekrar uykuya dalmakta zorlanıyorsanız uykunuzun kalitesi kötüdür. Stres, ailevi veya iş sorunları, jet-lag, günlük rutinde değişiklik, alışılmadık bir yatakta uyumak gibi geçici nedenler uyku sorunlarına neden olabilir. Kaygı bozukluğu ve depresyon da kötü uykuya neden olan psikiyatrik problemlerdir.

Özellikle obez kişilerde görülen horlama sıklıkla uyku apnesine neden olabilir. Bazı hastalıklar ise kişilerin uyanık kalmasına neden olur. Örneğin; ağrıya neden olan hastalıklar bacak krampları, solunum yetmezliği, hazımsızlık, öksürük, kaşınma, sıcak basması, akıl sağlığındaki bozukluklar gibi. Alkol, kafein, nikotin, sokak ilaçları gibi uyarıcılar ve bazen de herhangi bir hastalık nedeni ile kullanılan ilaçlar normal uyku sürecini bozabilir" ifadelerini kaydetti.

Tıkayıcı (obstrüktif) uyku apne sendromu

Bir diğer uyku bozukluğu tıkayıcı uyku apnesinin (TUA) ise uyku sırasında aralıklı ve tekrarlayan üst solunum yolunun kapandığı klinik bir durum olduğunu kaydeden Leventoğlu, "TUA, uyku sırasında solunum bozukluğuna gün içinde de aşırı uyku haline neden olan dünyada oldukça yaygın görülen orta yaştaki erkeklerin yüzde 2-4’ ünde, orta yaştaki kadınların ise yüzde 1-2 ‘sinde görülen bir durumdur.

Çoğunlukla erkeklerde, orta yaşta (erkekler için 55-59, kadınlar için 60-64) sigara içenlerde, aşırı kilolularda, sakinleştirici ilaç kullananlarda, aşırı alkol tüketenlerde ve genetik olarak çene yapısı bozuk olanlarda görülür. TUA‘da gün içinde aşırı uyuma, bozulmuş konsantrasyon, gece uykuda horlama, dinlendirici olmayan uyku, gece sık sık uyanma, görgü tanıklarınca teyit edilen solunum durması atakları, huzursuz uyku, gün içinde sinirlilik, kişilik değişikliği, geceleri sık sık idrara çıkma ve özellikle erkeklerde cinsel isteksizlik yapar. Özellikle kişilik değişiklikleri, apne atakları, sinirlilik ve gece uykudaki huzursuzlukla ilgili bilgiler kişi ile birlikte uyuyan tanıklardan elde edilebilir. TUA‘da sıklıkla hipertansiyon, kadiyovasküler hastalıklar, özellikle koroner kalp hastalığı, inme, konjestif kalp yetmezliği, obezite, metabolik sendrom, diyabet, astım ile birlikte görülür. Horlaması ve astımı olan kişilerde TUA riski daha fazladır" ifadelerini kullandı.
İHA

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