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Yılda 200 bin kişi inme geçiriyor

Türkiye'de son dönemde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın 'inme' geçirmesi, bu rahatsızlığı toplumun gündem başlıklarından biri haline getirdi.

18 Şubat 2018 Pazar 15:14
Yılda 200 bin kişi inme geçiriyor

İnmeye ilk 6 saatte yapılan doğru müdahalenin hayat kurtarmanın yanı sıra felç oranını da düşürdüğünü kaydeden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Krespi, “Türkiye’de yılda 200 bin kişi inme geçiriyor. İnme konusunda mutlaka toplumsal bilinci artırmak gerekiyor. İlk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi o denli yararlıdır ki, tedavi edilen 3 hastanın 1’i tamamen eski hayatına dönebiliyor” dedi.

İstinye Üniversite Hastanesi, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi ve Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde faaliyet gösteren “BAVİM-Beyin Anjiyografisi ve İnme Merkezi”nin lideri Prof. Dr. Yakup Krespi, vücudun sağ veya sol tarafında aniden meydana gelen güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, konuşma zorluğu, görme kaybı veya çift görme, bulantı, kusma, dengesizlik gibi şikayetlerin inmenin en önemli belirtileri olduğuna işaret etti.

İnme sırasında hastalar o güne kadar hiç deneyimlemedikleri şiddette bir baş ağrısıyla da karşılaşabiliyor.

Krespi, şu bilgileri verdi: "İnmenin tanısı kolaydır. Yüzdeki felci anlamak için hastanın gülümseyip, dişlerini göstermesi istendiğinde yüz bir tarafa kayıyorsa, iki kolunu havaya kaldırdığında kollardan biri erken düşüyorsa, kişi ayağa kalkmaya çalışırken kalkamıyor, konuşmakta güçlük çekiyor ve düzgün cümle kuramıyorsa, felç geçiriyor demektir. Bu şikayetlerle ortaya çıkan inmelerin yüzde 85’i beyin damarlarının tıkanması ile ortaya çıkmaktadır. İnmenin başlangıcından tedaviye giden süreçte her yarım saatlik kayıp iyi olma şansımızı yüzde 15 gibi çok büyük bir oranda azaltmaktadır. Bu nedenle 2018’de inme belirtileri karşısında yapılacaklar artık bellidir; hasta veya hasta yakını olarak belirtilerin farkına vardığımız anda beklememeli, vakit kaybetmeden hastayı tam teşekküllü bir hastaneye, en doğrusu da bir inme merkezine götürmeliyiz. Öte yandan 2018’in hastalar için yararlı tedavilerin müjdecisi olacağı anlaşılmaktadır. Tıp insanlarının yürüttüğü ‘DAWN’ adlı yeni bir çalışma, ilk 6 saatte yapılan müdahalede elde edilen sonuçlara benzer sonuçların, 6-24 saate aralığında da almanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu hem tıp bilimi hem de hastalar açısından çok sevindirici bir gelişme olacaktır."

 HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalKadir InanırInmeFelç
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