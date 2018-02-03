‘Zika’nın sineği var, virüsü yok’

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Zika virüsü salgınına neden olan 2 Aedes türü sivrisinek tespit edilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, yapılan araştırmalarda bu sivrisineklerde Zika veya insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen herhangi başka bir virüs türüne rastlanılmadığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İftihar Köksal, Türkiye kaynaklı bir Zika Virüsü vakasının ne bölgemizde ne de Türkiye’de şu ana kadar bildirilmediğini belirtti. Köksal “Şu güne kadar Türkiye’de 4 vaka tanısı koyulmuş. Bunların hepsi hastalığın endemik olarak görüldüğü Güney Amerika’da hastalığı alarak gelmişler ve iyileşmiş olan kişiler.

Türkiye kaynaklı Zika vakası şu güne kadar bildirilmedi. Zika virüsünün bulaşması için bir takım şeyler var. Öncelikli olarak bu virüsün yaşayabileceği sineklerin olması lazım. Gerek Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin yaptığı çalışmalarda gerekse Türkiye’den yapılan çalışmalarda Zika virüsünü taşıyan sineklerin Türkiye’de belirli bir göç haritası izlediği gösterilmiş durumda.

Ancak bu sineklerin Zika virüsü taşıdığına dair herhangi bir bilgi ve belge yok. Türkiye’de sinek var ama Zika virüsü yok. Eğer bu sinekler Zika virüsünü edinirlerse o zaman insanlar içinde risk oluşturabilir” dedi.

‘Zika hastalığı riski yok’

“Şu an ne Türkiye için ne de Karadeniz Bölgesi için zika hastalığı riski yok” diyen Prof. Dr. İftihar Köksal, “Zika virüsü öldürücü değildir. Bu hastalık sineklerle bulaşır. Tabi her sivrisinekle bulaşmıyor. Özel cinsleri var. Isırdığı zaman yaklaşık 1 hafta ile 3 hafta arasında bir kuluçka süresi var.

Ondan sonra halsizlik, iştahsızlık, kas ve eklem ağrıları bazı kişilerde döküntü ile seyreden bir hastalık. Kendi kendine iyileşmekte herhangi bir tedavisi yok. Ancak eğer gebe bir kişi ısırıldıysa veya ısırıldıktan sonra hasta iken gebe kalınırsa o zaman doğacak bebekte bir takım ‘anomaliler’ meydana gelmektedir.

Bu bozukluklarda daha çok beyinle ilişkilidir. Hastalık sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşmakta bunu biliyoruz ama yapılan çalışmalarda özellikle hastalığın yaygın olarak görüldüğü Arjantin, Meksika gibi ülkelerde virüsün kanda bulunduğu gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

İHA