Sayın Kılıçdaroğlu’na sormak lazım!

Geçtiğimiz haftalarda BTP’nin Millet İttifakı’nda yer almaması gerek yazılı basında gerek sosyal medyada ciddi yankı bulmuştu. Ardından Haydar Baş Bey’in CHP listelerinden milletvekili adayı yapılacağı haberleri gündeme geldi. Bu haberlerle beraber birçok gazeteci, yazar, aydın köşe yazılarında bunun gerekliliğinden bahseden yazılar yazdılar, TV programlarında bunu dile getirdiler. Yüzlerce CHP’li seçmen bunun olmasından mutluluk duyacaklarını, gönülden desteklediklerini, Haydar Baş Bey’in mecliste olmasının ülkemiz açısından çok büyük kazanç olacağını ifade eden mesajlar attılar, gördükleri yerde her birimize duygularını ifade ettiler. Biz de bu desteklerinden dolayı çok mutlu olduk ve kendilerine teşekkür ettik.

Fakat bir türlü beklenen haber gelmedi. Uzadıkça uzadı. Bu sefer vatandaşlar bize sormaya başladılar. ‘Niye anlaşmıyorsunuz?’ ‘CHP tüm partilere kucak açtı, sizi de davet etti. Niye kabul etmiyorsunuz?’ Bizler de hep, ‘Görüşmeler devam ediyor, olumlu geçiyor, olacak inşaallah’ gibi cevaplar veriyorduk. Ancak 19 Mayıs Cumartesi günü CHP’den olumsuz cevap geldi. Yani Haydar Baş Bey’i listelerine koymayacaklarını bildirdiler. Herkes çok şaşırdı. Zira CHP’ye böyle kritik bir seçimde çok ciddi kazançlar sağlayacak bir lider, hem de bir taraftan birlik çağrısı yapılırken dışarıda bırakılıyordu.

Öncelikle bu teklif yaklaşık 25 gün önce Sayın Mehmet Bekaroğlu vasıtasıyla CHP’den gelmişti. BTP yetkilileri ile görüşmüş, bu birliğe BTP’yi de katmak istediklerini iletmişti. Ve şimdi yine kendileri red cevabı veriyorlardı. Üstelik de günlerdir parti meclisinden birçok genel başkan yardımcısı seviyesindeki isimle görüşmeler yapılmasına, hangi ilden kaçıncı sırada aday olacağına kadar konuşulmasına rağmen. Hepsinin ‘Haydar Hoca mutlaka bizimle olmalı’ demesine rağmen.

Bu öyle yanlış bir karardı ki; 1 oy’un bile çok önemli olduğu bir seçimde en az 100 bin oyu yok saymak demekti. Ki önceki seçimlerde baraj kaygısıyla başka partilere kaymış oylar da düşünülecek olursa çok daha büyük bir oran olacağı muhakkak. Bazı illerde 3-5 oy farkıyla milletvekillikleri kazanılabilirken üstelik.

İktidarın CHP aleyhinde sürekli kullandıkları bir argüman da BTP eliyle bertaraf edilebilirdi. Ne diyordu iktidar: ‘Atatürk dinsizdir, Atatürk’ün partisi CHP de dinsizdir.’ Oysa Prof. Haydar Baş düzenlettiği ‘Atatürk Vatandır’ sempozyumları ve kaleme aldığı ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabı ile bu söylemi çürüten tek insan. CHP, Haydar Baş Bey’i yanına alsaydı eğer dindar Atatürk’ün partisinin de din ile bir problemi olmadığını, böyle inanan vatandaşın gözünde realize etmiş olacaktı.

Ayrıca havuz medyasının CHP ya da Cumhurbaşkanı adayları Sayın Muharrem İnce’yi hiçbir kanalda doğru dürüst haber yapmamasından, sadece birkaç saniye vermesinden rahatsız değil mi? Oysa ki Haydar Baş Bey’in yanında olan 6 ayrı TV kanalı ve bir günlük gazete var. Bu kanallar mitinglerini canlı yayınlayabilir, onlarla programlar yapabilirler. Bu CHP için bulunmaz bir nimet olur, Cumhur İttifakı karşısında ellerini ciddi ölçüde güçlendirir.

Eğer problem listedeki yer çekişmeleri ya da sıralamalar ise başta Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi gibi değerli insanlar olmak üzere birçok CHP’li milletvekili adayı, ‘Gerekirse beni çıkarın, Haydar Baş’ı benim yerime yazın, kendisinin bu mecliste olması şart’ dedikleri halde, hem de Saadet Partisi’ne birçok milletvekilliği sırası verildiği halde Haydar Baş Bey’e bir türlü yer verilememesinin sebebini anlamak gerçekten zor.

Ciddi bir ekonomik krizin kapımızı çalmakta olduğu, seçimden sonra başa gelenin en büyük mücadeleyi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için vereceği düşünülürse Milli Ekonomi Modeli gibi dünyanın kabul ettiği bir tezin sahibini yanına almak da ekonomik sorunlarla baş edebilme noktasında çok büyük bir avantaj olurdu. Zira bu sorunların klasik kapitalist yöntemlerle çözülemeyeceği ortada.

Sonuç olarak, CHP seçmenine, birçok milletvekiline, aydına, kanaat önderlerinin olumlu görüşlerine rağmen bu meselenin Sayın Kılıçdaroğlu’nun onayından geçmemesi gerçekten herkeste merak uyandırdı.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki BTP yetkilileri bu süreçte üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Hatta BTP’nin parti olarak CHP lehine seçimlerden çekilmesini bile kabul ederek bu birlik adına, taşın altına elini koyma adına her türlü fedakârlığa hazır olduklarını göstermişlerdir.

Şu da açıktır ki mesele mecliste bir koltuk meselesi asla değildir. 35-40 yıldır istikrarını hiç bozmayan, öngörüleri herkesi hayrete düşüren, Avrupa Birliği’nden Filistin meselesine, FETÖ’den Suriye meselesine yıllar öncesinden ifade ettiği görüşlerde hep haklı çıkan, ekonomiden eğitime, dış politikadan sağlığa her konuda çözümleri olan, Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatanperver bir insan olan Haydar Baş Bey milletvekili olsa da olmasa da milleti için, vatanı için mücadelesine devam eder. Ama O, mecliste olsaydı meclisin havası bile değişirdi. Orada kolay kolay yanlış bir karar alınamazdı. Çünkü Haydar Baş, bulunduğu kabın şeklini alan değil, o kaba şekil veren bir liderdir. O’na sırt dönüldüğü için millet kaybetti, ülke kaybetti. Tabii ki CHP de çok şey kaybetti. Dedikleri gibi iktidara talip iseler eğer bu anlamda çok yanlış bir adım oldu.

Bu yazıyı bu karar açıklandığından beri ‘Niye?’ diye soran, BTP kadrolarının reddetmiş olabileceğini düşünen ve tek tek cevaplamakta zorlandığımız dostlarımız için kaleme almak istedim.

Sevgili dostlar! ‘Millet İttifakı’nda BTP niye yok? Haydar Baş niye yok?’ sorularının cevabını Sayın Kılıçdaroğlu’na sorarsanız daha doğru olur. İnsanın aklına türlü ihtimaller geliyor ama siz cevap alabilirseniz, bizlerle de paylaşın lütfen...