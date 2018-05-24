Seçime doğru vahim tablo

Bu satırları yazarken dolar, 4.92 TL’ye yükselmişti. Yani 5 TL’ye az kaldı. Dün ise dolar 4.660 TL idi. Ve her zamanki gibi Türk lirası gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi olmuştu.
“Çokbilmiş uzmanlar!” bu durumun küresel piyasalarla ilgili olduğunu söylüyorlar ama ne hikmetse küresel piyasalar sadece Türk ekonomisini vuruyor!
Bir de, “Türk ekonomisine operasyon” yapıldığı, dış güçlerin müdahalesi sonucu dövizin fırladığını iddia ediyorlar. Siz de karar verin, küresel piyasalar mı, dış güçlerin operasyonu mu!
Tabi ortada operasyon filan olmadığını en iyi onlar biliyorlar. Var ise bunu açık seçik olarak, somut verilerle ortaya koyun. Hangi dış güç, hangi yöntemle, hangi yerden ekonomimize müdahale ediyor ve doları böylesine artırıyor, Türk ekonomisinin belini kırıyor.
Bunu bilip açıklamıyorsanız ya da gereğini yapmıyorsanız her halükarda siz suçlusunuz.
Devleti yönetme mevkiinde olanlar, mahalle kahvesi sohbeti ağzıyla,” Bizi batırmaya çalışıyorlar, dış güçler devrede” diyerek kamuoyunun yanıltmak yerine “Bu döviz operasyonunu hangi güçlerin ve nasıl” yaptığını açıklamaları gerekir.
Zaten böyle bir güç olsaydı şimdiye değin 50 defa açıklanırdı emin olun.
İstediğiniz kadar çırpının mızrak çuvala sığmıyor.
Bütün hadise Türk ekonomisinin kırılganlığıyla ve sağlam bir zeminde durmamasıyla ilgili.
Hiç kimsenin Türkiye’ye operasyon yapmasına gerek yok ki. Biz operasyonu kendi kendimize yapıyoruz zaten
Tapu taca atmaya çalışanlar, 2017 yılında Türkiye’den 10.5 milyar dolar sermaye çıkışı olduğunu görmüyorlar.
Türkiye’nin dövize ihtiyacı var ama bu döviz ne eskisi gibi “sıcak” yollardan geliyor, ne de ihracattan geliyor.
Olayın ihracat boyutu daha felaket:
Korku siyaseti, korku ekonomisini doğurdu.
Dostlarımız düşman oldu.
Düşman olanlar artık bizden ürün almamaya başladı.
Yanlış dış politikalarla, İslam coğrafyasından Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya çok geniş bir yelpazede çok büyük pazarlar kaybettik.
Kaybedilen pazarların ekonomiye vurduğu darbeyi hamasetle giderme imkânınız yok.
Üretim yok, ihracat yok, döviz yok, turist yok, dost yok:
Sonuç “Türk lirası, dolar karşısında dünyada en çok değer kaybeden para oldu.”
5 Nisan 1994 krizinde, dolar 19 bin liradan bir anda 38 bin liraya yükselmişti. Yani artış yüzde yüz olmuştu.
Ve bugün 4.9 TL’yi konuşuyoruz.
Haftaya 5’i, 6’yı konuşacağız.
Her an 5 Nisan’da olduğu gibi 10 Lirayı konuşmaya başlayabiliriz.
Bu vahim tablonun bertaraf edilmesi için ise asıl konuşmamız gereken şey ise, Haydar Baş Bey’in ve Milli Ekonomi Modeli’nin sunduğu çözüm önerlerine sarılmaktan geçiyor.
Gerisi boş laf.