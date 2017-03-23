Sen S-400 al o domates bile almasın!

Ege’de, 18 ada ve 150 kayalık Yunan işgali altında… Avrupa ile kavgalıyız hatta “topunuz birden gelin!” diye, adeta “savaş” açmış gözüküyorken, halen Kıbrıs’ta neyin “müzakere”si yapılır?
Madem bu Avrupa vahşi, bu “Batı hep kuyumuzu kazıyor” da, neden buraya girmek için, ülkenin her şeyini feda etiniz?
İnsanları “girdik, giriyoruz” diye neden kandırdınız?
Diyelim siz “kandırıldınız”, bugün uyandıysanız şayet, çekin şu AB’ye başvurunuzu da görelim!..
Artık dış gelişmeler, içerde malzeme edilmese, burnumuzun dibindeki tehlikeler görülse, olmaz mı?
Prof. Dr. Haydar Baş, 2001 yılında Urfa’da, “Nemrut’un ateşinde yanan bir Türkiye görüyorum” demişti. Biz bu ateşi, 16 yıl sonra bile olsa, görmeyecek miyiz?
16 yıl önce ABD ve Rusya sınır komşumuz değildi, bugün sınır komşumuz. Ve her geçen gün, daha da yerleşiyorlar. Bizim “terörist” dediklerimizle, onlar açıktan “müttefik” oluyorlar.
Ne oluyoruz!
Nereye gidiyoruz!
Hiç mi, bir yaptırım gücümüz kalmadı?
İtibarımız, bu kadar mı sıfırlandı?
Bizi hiç mi dikkate alan yok?
Ordumuzu, hiç mi hesaba katan yok artık?
Topraklarımızı veya sınırlarımızı koruyamıyor muyuz?
Bu sorulara bir cevap verin lütfen!
Ey iktidar ve muhalefet!
Birbirlerinize “hain” veya “terörist” diye düşeceğinize, ülkenin beka sorununa eğilin. Hainler ve teröristler ülke topraklarını çevrelemiş, onları dışarıda arayın, kendi içimizde değil!
Rusya’dan S-400 alıyoruz ama Rusya bizden domates bile almıyor. Avrupa’nın mülteci bekçisi olmak için, Almanya ile “Kayseri pazarlığı yapıyoruz” diyen iktidar, Rusya ile nasıl bir pazarlık yaptı? AB ile yapılan pazarlık, Kayseri’ye hakaret zaten, onu gördük.
Rusya karşısında, “uçak” ve “elçi” olayından dolayı boynu eğik duruma düşen Türkiye, bunun bedelini, daha ne kadar ödeyecek? Dev anlaşmalara Türkiye ile imza koyan Rusya, yaptırımlarını sadece kâğıt üzerinde kaldırdı. Türkiye’den salatalık bile almıyor.
Türkiye’nin Rusya ile nasıl bir anlaşması var, Allah aşkına? Barzani, ABD korumasında, PYD ise hem Rusya, hem ABD korumasında…
Türkiye ne yapacak?
Nasıl bir çıkış yolu bulacak?
Yarın bir gün Rusya, “El Bab’tan çıkın işiniz bitti!” derse, Türkiye hangi adımı atacak? “Burayı da Suriye yönetimine bırakın!” diyerek PYD’e teslim etmemiz istenirse, cevabımız ne olacak?
İktidarın şu sıralar, bu sorulara verilecek bir cevabı olduğunu sanmıyorum. Çok meşguller çünkü!
Peki devletin var mı?
İnşallah vardır!
ABD ve Rusya belli ki, Ortadoğu’da, özellikle Türkiye-Suriye-Irak ve hatta İran konusunda anlaşmışlar.
Eğer Türkiye; ta ilk günlerde hesabını, “Esad gidecek!” inadı üzerine bina etmeseydi, “ülkelerin yönetimleri bizi değil, o ülkenin halklarını ilgilendirir” deseydi, yani ABD’nin oyununa gelmeseydi, bugün çok farklı bir Suriye ve farklı bir Türkiye-Suriye sınırı olurdu.
Her şeye rağmen bir şeyler yapılabilir. Rusya bugün, Esad’ı da satmış görünüyor. Çaresiz kalan Esad Rusya’ya sarıldı. Türkiye-İran ve Suriye bir araya gelsin, Rusya’yı da, ABD’yi de bölgeden çıkarır.
Bu iki ülkenin hiç biri, burada kalıcı olamaz. Afganistan ve Irak’ta yenildiler. Suriye’de de yenilecekler ama biz, biz olursak…
Türkiye, Suriye’de önce ABD’nin oyununa geldi, şimdi de Rusya’nın oyununa geliyor. Rusya ile PYD konusunda anlaşmadan, bütün projeler askıya alınmalı. Rusya, bunu göze alamaz.
Esad, “kardeş” iken, Rusya sadece Lazkiye’deydi, şimdi Afrin’de, yarın Hatay’da olursa şaşmam!..
Ah, Türkiye ah!
Onca köprün, onca tünelin, yolun var ama ateşin içindesin. Ne senin için yakılan ateşleri gördün, ne o ateşe odun taşıyanları… “Korkmaz İbrahim olan, Nemrut’un ateşinden” diyen Haydar Hoca’yı ise hep duymazdan geldin. Seni Allah bildiği gibi yapsın diyeceğim, içinde hepimiz varız.
İyisi mi, Allah kurtarsın diyeyim!
Ticarette zorla mal satma diye bir şey yok Onlar domatesten vazgeçti diye biz ülke savunmasından vazgeçersek yarın domates ekecek tarlayıda elimizden alırlar