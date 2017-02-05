İşte dünyanın en güzel yerleri

Listenin ilk sırasında ise Kapadokya yer alıyor. Pamukkale'nin travertenleri ise 29. sırada yer buldu. Listede diğer dikkat çeken 'yer'lerden bazıları ise şunlar:

2. Araşiyama: Kyoto, Japonya

3. Uyuni Tuz Gölü: Bolivya

7. Giza Piramidi: Mısır

8. Okavango Deltası: Botswana

14. Paro Taktsang: Butan

17. Venedik: İtalya

18. Halong Körfezi: Vietnam

21. Serengeti Ulusal Parkı: Tanzanya

25. Maçu Pikçu: Peru

27. Semerkant: Özbekistan

30. Cocor Vadisi: Quindío, Kolombiya

31. Oia Köyü: Santorini, Yunanistan

32. Petra: Ürdün

33. Bled Gölü: Slovenya

36. Çin Seddi: Pekin

37. Bagan: Myanmar

44. Angkor Wat: Siem Reap, Kamboçya

47. Sukutra Adası (Socotra): Yemen.

YENİ MESAJ/İSTANBUL