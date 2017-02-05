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İşte dünyanın en güzel yerleri

Seyahat dergisi Conde Naste Traveller, olağanüstü güzelliklere sahip dünyanın en harika 50 yerini derledi.

05 Şubat 2017 Pazar 19:14
İşte dünyanın en güzel yerleri
Listenin ilk sırasında ise Kapadokya yer alıyor. Pamukkale'nin travertenleri ise 29. sırada yer buldu. Listede diğer dikkat çeken 'yer'lerden bazıları ise şunlar: 
2. Araşiyama: Kyoto, Japonya
3. Uyuni Tuz Gölü: Bolivya
7. Giza Piramidi: Mısır
8. Okavango Deltası: Botswana
14. Paro Taktsang: Butan
17. Venedik: İtalya
18. Halong Körfezi: Vietnam
21. Serengeti Ulusal Parkı: Tanzanya
25. Maçu Pikçu: Peru
27. Semerkant: Özbekistan 
30. Cocor Vadisi: Quindío, Kolombiya
31. Oia Köyü: Santorini, Yunanistan
32. Petra: Ürdün
33. Bled Gölü: Slovenya
36. Çin Seddi: Pekin
37. Bagan: Myanmar
44. Angkor Wat: Siem Reap, Kamboçya
47. Sukutra Adası (Socotra): Yemen.
YENİ MESAJ/İSTANBUL
Anahtar Kelimeler:
İşte Dünyanın En Güzel YerleriKapadokyaAraşiyamaGiza PramidiSemerkantÇin Seddi
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