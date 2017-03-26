Şeyh Sait’in Gülen’den farkı ne?

Belli ki, bunu iktidar değil, bazı kendini bilmezler yaptı. Düzeltmeden onu anladım!
İngiliz’in kullandığı Şeyh Sait, doğuda bir isyan çıkarmış, 25 Haziran 1925’te de yakalanıp, idam edilmiş. Tarih onun hükmünü “hain” diye vermiş.
İsminin başında “Şeyh” olması, “molla” olması veya “âlim” yahut “hoca efendi” olması, hiç bir şeyi değiştirmez. İngiliz için, Müslüman’ı Müslüman’a öldürtene, başka ne denebilir?
O isyan olmazsa, bugün Musul ve Kerkük bizimdi. Ve bu gün, Türkiye’nin haritası daha farklı olurdu. Belki, Irak’ın Kuzeyi’nde “Büyük İsrail” için bir “devletçik” oluşumu söz konusu olmazdı.
Barzanistan doğmazdı. Doğsa, ayakta durmazdı. Musul-Kerkük olmadan, hayat damarı kururdu. Şimdi İngiliz’in bize attığı kazığa, gel de “Şeyh” de!
Ya da “alim”!
Olmadı “hocaefendi” de!
Mesela bugün Gülen olmasaydı:
FETÖ Darbesi olmazdı. Devletin Ordusu sapasağlamdı. Koca koca generalleri, yerlerde süründürülmezdi. İçerlere tıkılmazdı. Balyoz’larla dövülmezdi. Ve dünyanın gözünde, böyle sıfırlanmazdı.
ABD, bu kadar pervasız olmaz, başa “çuval” geçiremezdi. Sınırda PYD ile “ortak” olmazdı. Rusya Afrine’e yerleşemezdi. Afrin’e geldiği gün Mehtmetçik’i keskin nişancı tüfeği ile vuramazdı. Örnekleri çoğaltabiliriz.
Bölgenin korkulu rüyasıydı Türk Ordusu. Biri “ordu dinsiz” dedi çekiştirdi, diğeri “demokrat” değil diye çekiştirdi. Bugün ordu hem “dinli!”, hem “demokrat!” ama takan yok, ne yazık ki!..
Oysa orduların görevi ne dindarlık ne demokratlık, tek görevleri var askerlik!
CIA operasyonuyla, Gülen eliyle, NATO oyunlarıyla, aslan kediye boğduruldu. Ve tabi kandırılanların da etkisiyle…
Neyse, konudan kopmayalım!
15 Temmuz’da 240’ın üstünde insan öldü. Şimdi değil ama bir on yıl sonra, bu adama tekrar “Hocaefendi” diyene ne demeli?
Söyleyin ne demeli!
Burada diyemiyorsunuz, anladım!
Şeyh Sait’e “onurumuz” diyenler, Gülen’e kızıyorlarsa eğer, bu işte bir çelişki var, demektir. Gerçi hayatları çelişki ya!.. İkisi de aynı yav! İkisi de bu devlete ve askere karşı aynı suçu işlediler.
Sadece devlete mi?
Millete ve hatta İslam’a…
Hainin baş ismi “Şeyh” ile başlarsa, “hocaefendi” ile başlarsa veya “molla” ile başlarsa, İslam zarar görmüyor mu?
Bugün Gülen’e ateş püskürüp, Sait Nursi’yi göklere çıkarmak, yeni FETÖ’ler istiyoruz demektir. Sait Nursi önce Osmanlı’ya isyan ediyor. Bu “Yeni Osmanlıcılar” gerçekleri ne zaman görecekler?
En azından Abdulhamit hatırına, şu Sait’i görün yahu!
Gülen’e kız ama Nursi’yi kutsa!
Gülen’e “terörist” de, ama İskilipli Atıf aşkıyla yan!
Gülen, bu Atıf için neler anlatırdı neler. Hâşâ bir “Peygamber” demediği kalırdı, çakma vaazlarında, neden? Çünkü o da bir hain!
Nurslu Sait Osmanlı’da yaşarken Osmanlıya, cumhuriyet kurulur bu defa cumhuriyete düşman. Gülen’in darbe nedeni Nursi’dir. Hocasını örnek aldı. Neden görmüyoruz?
Veya görmek istemiyoruz?
Üç Sait’ten sakının!
Molla Sait, Kürt Sait, Şeyh Sait…
Düşmanlarımızı, iktidarlarımıza dokunanlara göre değil de, devlet ve millete dokunanlara göre seçersek, isabet etmiş oluruz. Bu adamlar sadece devlet-millete de dokunmamışlar.
İlk dokunuşları İslam’a ve İslam Tasavvufu’na… Gizlenmesi kolay çünkü…
Hurafelere “tarikat”, eşkıyalara “şeyh”, rüyalara “hakikat” diyerek, Kabe dibinde yaşasanız, Zemzem’le yıkansanız, vallahi boş, billahi boş!
“Kişi hacı olma gitmek ile Mekke’ye
Eşek derviş olmaz taş çekmekle tekkeye” demiş, bizim Yunus…
Şeyh, Yunus gibi olur.
Hacıbektaş ve Mevlana gibi olur. Abdulkadir Geylani veya Ömer Baba gibi olur. İngiliz Şeyhi olunca durum değişik, Amerikan hocası olunca, olay farklı!..
Geçmişteki isyanlara bir bakın!
Neresi İslam?
Nakşîlik veya Nurculuk, Allah’ın kitabının üstünde de mi, hâşâ!
Niye darbe ve isyanlar bizlere hep, bu akımlar üzerinden gerçekleştiriliyor?
İngiliz veya ABD, neden özellikle bunları neden kullanıyor? Kim ne derse desin, bu iki akım bu ülkeye girmeseydi, yaşadığımız sorunların binde biri olmazdı.
Barzani “Nakşi” işte ona göre düşünün!
Gülen, Nurcu!
Öcalan’ın “nurcu” olduğunu, Arınç demişti!
Maksadı Allah’ı zikir olanı tenzih ederim ama kardeşim artık, gözünüzü açın ya!.. Gittiğiniz yolda neden “darbeci”, “isyancı” veya IŞİD’cı çıkıyor az düşünün!
İlle ülke bölününce mi uyanacağız!
Darbe alınca mı akıllanacağız!
İslam Peygamberi, “Müslüman elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimseye denir” diye tarif buyurduğu halde, bu milletin elinden ve dilinden sürekli çektiği bu herifler, kim?