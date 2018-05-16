İsrail, Filistin’de tam bir katliamı imza attı. 60’dan fazla Filistinli Müslüman’ı hunharca katleden İsrail kurşunları, 2 bin 500’den fazla Filistinlinin de yaralanmasına neden oldu.
Böylesi bir günü ABD Başkanı Trump, Kudüs’te açılan Amerikan Büyükelçiliği töreninden sonra ‘harika bir gün’ diyerek nitelendirmekten utanmadı.
Yaşananlar ABD ve İsrail için ‘barış’ kelimesinin anlamının Filistin’de sıfır Müslüman olduğunu gösteriyor. Şüphesiz bu hedefe ulaşıldığı zaman Filistin’le yetinilmeyecektir.
Önce Nil’den Fırat’a kadar, sonra da belki daha ötelere sıfır Müslüman hedefi ilerletilecektir.
Şu gerçek bütün çıplaklığıyla önümüzdedir; Savunulan sadece Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa değildir. Bugün Filistin’de Gazze’de İsrail kurşunların önünde cansiperane mücadele eden Müslümanlar, Yahudilerin Arz-ı Mevud dedikleri başta Nil’den Fırat’a kadar olan coğrafyada yaşayanlar olmak üzere bütün dünyadaki Müslümanların çıkarlarını, güvenliklerini, namuslarını ve haysiyetlerini korumaktadırlar, bunun için canlarını feda etmektedirler.
Bu gerçeği görmek ve anlamak çok büyük bir zarurettir, zira Filistin’e yardım etmek ve sahip çıkmak, Filistinlilere bir büyük bir ihsanda bulunmak değildir, onların yaptıkları yanında çok küçük bir adımdır.
Filistinli canıyla, kanıyla ve 8 aylık bebeleriyle mücadele ederken, İslam ülkelerinin bu katliam karşısındaki tavırları, yaşanan acıları kat kat artırmaktadır.
Kınama yetmiyor
İsrail bir günde binlerce yaralı, 60’dan fazla şehitle sonuçlanan katliama imza atınca tüm dünyadan kınama açıklamaları gelmeye başladı. Filistinliler günlerdir Gazze sınırında ‘milyonluk yürüyüş’ çağrısı yaparak, böyle büyük bir gösteriye hazırlandıkları ortada olduğu halde İsrail katliamı tamamladıktan sonra Arap Birliği lütfedip Çarşamba günü (bugün) olağanüstü toplanacağını açıkladı. Türkiye sert bir kınama mesajı yayınlandıktan sonra ABD ve İsrail büyükelçilerimizi istişarelerde bulunmak için Türkiye’ye çağırdı. Aynı zamanda 3 Günlük ulusal yas ilan edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 18 Mayıs Cuma günü olağanüstü toplantıya çağıran Türkiye, BM Genel Kurulu’nu da acil olarak toplanmaya davet edecek.
Ama bu anlamsız toplantı ve çağrılar ne katledilen Filsitinli Müslümanları geri getirecek, ne de İsrail’in gelecekteki katliamlarına engel olabilecek.
Çünkü bugüne kadar yüzlerce kere böyle çağrılar ve toplantılar yapıldı ama hepsi fos çıktı.
Katliamla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın bu ifadelerine katılmamak mümkün değil, ancak İsrail bir terör devleti ise o zaman yaş tutmak, yardım kampanyası düzenlemek, büyükelçileri geri çağırmak ve daha önce toplanmış ama aldığı kararların arkasında duramamış İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmanın dışında İsrail’in ve ABD’nin canını acıtacak gerçek adımlar atmak gerekmez mi?
7 Mayıs’ta Zeytindağı Barış Ödülleri törenindeki konuşmasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’den iki cihanda davacı olacaklarını ifade etmişti.
Ama aynı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Mavi Marmara saldırısında 10 vatandaşımızı katleden İsrail’le 20 milyon dolarlık bir tazminat içeren anlaşma imzalamış, bu anlaşmayla Türkiye; İsrail’e hiçbir dava açılamayacağını, açılacak olan davaların muhatabı olmayı kabul etmişti.
Samimiyet testi
Görünen o ki; siyasilerimiz dünyadaki davalarımızdan çoktan vazgeçmiş ve İsrailli hesaplaşmayı ahrete bırakmış durumda.
Meydanlarda İsrail’i eleştirmek bir anlam ifade etmiyor, bunu çok gördük. Büyükelçileri çağırmak, diplomatik ilişkileri kesiyormuş gibi yapmak da karşı tarafı etkilemiyor.
Hükümet Erbakan döneminde imzalanan kapsamlı İsrail anlaşmalarını iptal edebiliyor mu?
2016’da 4.3 milyar dolar, 2017’de 5 milyar dolara çıkarak sürekli artan İsrail ile ticaret ilişkimizi rafa kaldırabiliyor mu?
İsrail’e hizmet eden Malatya Kürecik’teki radar istasyonunun kapısına kilit vurabiliyor mu?
İsrail ve ABD’nin canını acıtacak gerçek adımlar bunlardır.
Bu ve benzeri adımları atmadan meydanlarda konuşan siyasiler bilelim ki samimiyet testinden sınıfta kalmış, İsrail’in Filistin’de döktüğü kanlar üzerinden siyasi rant elde etmekten başka bir planı olmayan zavallılardır.