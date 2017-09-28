Sihirli vana kaldı elimizde…

Türk siyasetinin daha düne kadar megri megri yaptığı Mesut Barzani, gözümüzün içine baka baka referandumunu yaptı.
FETÖ benzeri bir vaveyla daha; vay, Barzani de bizi aldattı...
Yalan!
Vay, Kürdistan dediler, altından Arz-ı mev’ud çıktı, diye dövünüyorlar.
Dövünmeler de yalan… Canavarla parçalar, sonra gelir seninle hüngür hüngür ağlar kabilinden!
Barzani, siyasetçilerimizi, aydın geçinen takımı aldatmadı; Türk siyaseti, Türk milletini aldatıyor.
Türkiye’de aydın ihaneti yaşanıyor
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 1990’dan beri yaptığı uyarılara ve ortaya koyduğu çözümlere kulak vermezsen, böyle olur.
Ne demiş atalarımız, sen eşek olursan, semer vuran çok olur!
Barzani de semer vurur, FETÖ de, siyaset de…
Gazetemizde, köyün semercisinin ölümü ve eşeklerin sevincini birkaç kere anlatmış olmayız. Unutulmuştur, tekrar nakledelim:
“Köyün yaşlı semercisi Bekir usta ölmüştü. Tüm eşekler köy meydanında toplanmışlar, başlamışlar tepinmeye, oynamaya…
Yaşlıca hasta bir eşek duvar dibinde derin derin düşünüyormuş… Cumbur-cemaat gelmişler onun yanına:
– Haberin yok herhalde, semercimiz öldü, demişler.
– Ne olmuş öldüyse?
– Artık sırtımız yara-bere olmayacak, özgür olacağız.
– Nasıl olacakmış, diye sormuş yaşlı eşek.
– Semerci Bekir ölmüş. Semerci olmayınca artık sırtımıza semer yapılmayacak, kırda bayırda istediğimiz gibi dolaşacağız…
Gülmüş yaşlı eşek:
– Şaşarım aklınıza, demiş yaşlı eşek… Bugün sevinçle tepineceğinize, aslında yas tutmalısınız. Bekir Usta iyi-kötü sırtımızın ölçüsünü biliyor, bizi rahatsız etmeyecek semerler yapmaya çalışıyordu.
Yarın bir acemi semerci getirirler, sırtınız yaradan kurtulmaz… İyisi mi siz semerciden değil, eşeklikten kurtulmanın yolunu arayın. Eşek kaldıkça, sırtınıza bir semer yapan çok olur.”
“Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır” (Yunus Sûresi, 100).
“Biz de (bâtıla) dalanlarla birlikte dalıp gidiyorduk” (Müddessir Sûresi, 48) diyenlerin ahvali, yaban eşeklerine şöyle teşbih edilir Kur’anda:
“Vaziyet böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçışan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?” (Müddessir Sûresi, 49-51).
Adam olmak, yani eşeklikten kurtulmak için yaşanan gelişmelerden ders almak icab ediyor.
Kısaca, yaşanacak vahim vaziyetleri ve tehditleri 20-25 sene öncesinden haber verip çıkış yolları gösteren Prof. Dr. Baş’a kulak vermek gerekiyor.
Aksi halde semer vuran çok olur.
Ağustos 1990’da, bölgemizde Sevr yeniden tezgahlanıyor, asıl hedef Türkiye, uyarısı yapmıştı Prof. Dr. Baş…
19-20 sene önce, 4 Mart 1988’de, Kürdistan kılıf, hedef Büyük İsrail, ikazı yapmıştı.
17 buçuk sene önceki, 1 Şubat 2000 günkü Yeni Mesaj’ın manşeti şuydu: Kürt devleti kuruyorlar.
Burun kıvırdı Türk milleti.
Sevr paranoyasına tutuldunuz diye gülüp geçmişti aydın geçinen takım… Arz-ı Mev’ud da neyin nesi, diyorlardı.
Şimdi hepsinin başı önlerinde!
Lakin Türkiye gidiyor, hala hakkı sahibine teslim edemiyorlar.
Barzani ve avanesi, Kuzey Irak’ta İsrail bayrakları altında referandum sonucunu kutluyorlar… Arz-ı Mev’ud eksenli Büyük İsrail’in işaret fişeklerini atıyorlar.
Siyaset ise havanda su dövüyor.
Vana kapatmadan bahis açıyorlar.
Barzani, atı aldı, Büyük İsrail’i geçti.
Sihirli vana kaldı elimizde…
Yüzyıllık Sevr projesi Kürdistan; Gazi M. Kemal Atatürk, Lozan’da bozmuştu bu oyunu. Atatürk’e sırt döndük, oyuna geldik.
Vanayı kapatma devri kapandı. Vanayı,
çeyrek asırdan beri Bağımsız Kürdistan’ı seslendiren Barzani’nin, referandum yapacağım, dediği Mayıs 2015’de sıkacaktık. Referandum takvimini başlattığı Ocak 2016’da kapatacaktık. “25 Eylül” tarihi ilan ettiği Haziran 2017’de kesecektik.
7 milyar dolarlık alış-veriş mi sihirli vanayı açtıkça açtı.
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Org. Wayne A. Downing Zaho’da, Türk komutana “2007 senesinde Kürdistan kurulduğunda önce Türkiye tanıyacak” dediğinde; vana kimin elindeydi?!
25 Mart 2009’da NTV’de, Cumhurbaşkanı ile görüşen Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin şu ilanı manşetti: Türkiye Kürdistan bölgesini tanıdı (http://www.ntv.com.tr/dunya/n-barzani-turkiye-kurdistan-bolgesini-tanidi,7exYaf1QSUmR7IeYHFTfDw).
Barzanistan’ın imar ve ihyasını, sarayların inşasını yürüten Türkiyelilerin elinde vana ne yana dönüyor?!
Tanklarımızın güya sınır boyunu tozattığı 24-25 Eylül günü bile neden hiç sağa-sola oynamadı bu sihirli vana?!
Sihir var, vana içinde ; oyun var, oyun içinde!
Bu oyunun adı Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail Projesi’dir.
Türkiye’de vananın başında gözlemcidir.
Bu gerçekleri olduğu gibi okuyup Türkiye’nin geleceğini, bölgemizin huzurunu ve dünyanın barışını teminat altına almanın adı, Bağımsız Türkiye Partisi’dir.
Gerisi, sen eşek olursan semer vuran çok olur, oyunudur.
tşk.