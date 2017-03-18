Şimdi de Bulgarlar

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Anakara Büyükelçisi Neynski'nin ‘istişare’ için Sofya’ya çağrıldığını açıkladı.
Uluslararası haber ajansı AFP’nin duyurduğu habere göre, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açıkça Türk partisi DOST'a destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hatırlatıldı.
Bulgar hükümeti, Türkiye’nin Bulgaristan’daki siyasi faaliyetlerinden rahatsız ve Ankara’ya, "Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettikleri için" tepki gösterdi.
Bulgaristan, bu durumu iç işlerine doğrudan müdahale olarak görüyor.
Eee tabi imparatorluk siyaseti uygulayınca her ülkenin seçimine müdahil olma hakkını kendimizde görüyoruz. Suriye’deki iktidardan rahatsızız, değiştirmeye çalışıyoruz, Irak’ta Başbakan Maliki’nin değişmesi için açıktan cephe aldık, eski Cumhurbaşkanı yardımcılarından Haşimi’ye sığınma izni verdik, Hollanda’daki vatandaşlarımıza kime oy vermemeleri konusunda nutuklar attık, şimdi de Bulgaristan’daki seçimlerde büyükelçimizin Türk partisine olan desteğini içeren kasetin doğurduğu krizi konuşuyoruz.
Bir ülkenin büyükelçisinin o ülkede yapılacak seçimlerle ilgili ‘şu partiye oy verin’ diye propaganda yapması alışılmış bir durum değil.
Eğer bu iddia doğruysa yani Sofya Büyükelçimiz, Bulgaristan’daki seçimlerde doğrudan oy isteyecek kadar aktif bir çalışma içine girmişse bunun bir ülkenin içişlerine doğrudan müdahale anlamına geldiği ve ciddi rahatsızlık doğuracağı aşikârdır.
Ve nitekim doğurmuştur da.
Düşünsenize Türkiye’de yapılan seçimlerde Bulgaristan’dan ya da Yunanistan’dan gelen siyasetçiler ‘kendi vatandaşlarımızın hangi partiye oy vermesi konusunda’ propaganda yaparsa ne olur?
Nasıl kıyamet kopar?
Dışişleri Bakanlığı bu kadar çok ülke ile bir biri ardına gerilen ilişkilerimizi tamir edecek politikalar ortaya koymak yerine yüzlerce yıldan beri devraldıkları diplomasi geleneğimizi böylesine acemiliklere alet ederek ülkeye büyük darbe vuruyor.
Hasar kolaydır, tamiri zordur.
Bu kadar çok düşman kazanan bir dış politikanın kime faydası var?