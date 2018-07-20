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Sınırlı olan sadece insan…

Orhan Dede
Türkiye

Orhan Dede

orhandede@yenimesaj.com.tr

20 Temmuz 2018, 00:00

Dünya üzerinde bilinen en sert ve en nadir bulunan materyallerden biri elmastır. 
Günümüzde dünya genelinde çıkarılan elmasın yaklaşık üçte biri, ziynet eşyası olarak değerli taş statüsünde olmakta, kalanı da endüstriyel amaçlarla değerlendirilmektedir.
Kaliteli elmasın 1 gramının değeri ise yaklaşık 80-90 bin doları aşıyor.
Birkaç gün önceki haberlerde dikkatinizi çektiyse yapılan son araştırmalara göre; dünyada en çok aranan ve en sert doğal materyal olan elmas, tahmin edilenden çok çok daha fazla miktarda bulunuyormuş.
Araştırmaya göre yerin altında bulunan elmas rezervi 10 katrilyon ton.
Yanlış değil, tam 10 katrilyon ton.
Söz konusu araştırma AGU Journal Geochemistry, Geophysics, Geosystems gibi saygın akademik dergilerde yayımlandı. Araştırmacılar, sismik dalgaların analizinden yerin 145 ila 241 kilometre derinliğinde gizlenmiş 10 katrilyon ton ağırlığında elmas bulunduğunu keşfetti.
Buna göre dünya çekirdeğinin yüzde 2'si elmastan oluşuyor.
Çok derinlerdeki elmasın çıkarılması bugünkü teknolojiyle imkânsız, ancak teknoloji geliştikçe bu elması çıkarmak da mümkün olacak.
Neden elması anlatıyorum?
Hemen sadede gelelim.
Bahsi geçen araştırma, dünyada en nadir bulunan elmasın bile aslında ‘sınırsız’ olduğunu gösteriyor. 
Dünyadaki kaynaklara sınır çizen insanoğlunun yanılgısı emin olun elmasla da sınırlı değil. 
Aslında sınırlı olan Allah’ın (c.c.) yarattığı kaynaklar değil, Allah’a isyan eden insanın akıl ve gönül kapasitesi…
Petrol, altın, gümüş, bakır, doğalgaz gibi saymakla bitiremeyeceğiniz maden ve enerji kaynaklarının tamamının sınırsız olduğu yeni keşiflerle anlaşılacaktır. 
Düne kadar bilinmeyen kaya gazı ve kaya petrolü, bugün artık üretilebiliyor ve bunlarda asıl rezervin kayaların içerisinde saklı olduğu ifade ediliyor. 
O zaman petrol bitecek, doğalgaz bitecek, enerji kaynakları bitecek, kaynaklar sınırlı diyenlere inanmayın.
Peki, kime inanalım?
Dünya üzerinde ‘kaynaklar sınırsızdır’ diyen tek kişiye, Prof. Dr. Haydar Baş’a inanalım ve kulak verelim.
Zira Prof. Dr. Haydar Baş’ın tezlerini, tespitlerini bilimsel çalışmalar da doğruluyor.
Başta iktisat bilimi olmak üzere birçok bilim dalının büyük yanılgıyla inatla ifade ettiği, ’kaynaklar sınırlıdır’ tezinin yanlışlığı ilk kez Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya konulmuş, dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla da binlerce kere çürütülmüştür. 
Prof. Dr. Haydar Baş’ın 20 yıl önce tez olarak ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli’ne göre; kaynakların sınırlı olduğu yönündeki iddia temelden yanlıştır. Tam tersine dünyada hem sınırsız, hem de sürekli yenilenen binlerce kaynak mevcuttur.
Herkesin çuvalladığı kaynaklar konusunda inancımıza da yüzde yüz uyan ve inkâr edilmesi mümkün olmayan bir doğrulukla ‘kaynaklar sınırsızdır’ tespitini ortaya koyabilmesi Prof. Dr. Baş’ın ne kadar Türkiye için ne kadar büyük bir değer olduğunu göstermeye yeter de artar. Ancak Haydar Baş Bey’in açtığı çığır bununla da sınırlı değildir. Ehl-i Beyt Külliyatı ve Hoş Geldin Atatürk eserlerinin her biri, başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığa farklı bir alanda yol göstermektedir.
Yanı başımızdaki elmasın değerini bilir ve şükrünü yerine getirirsek, ayağımızın altındaki 10 katrilyon ton elmasa ulaşmanın kapısını Allah (c.c.) önümüze açacaktır.

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