Sinsi planları bozan önderler

O, yok olan bir imparatorluğun küllerinden bağımsız bir devlet kurdu.
O, İngilizlerin başını çektiği küresel çetelerin Müslüman Türk’ü Anadolu’dan söküp atmak için uyguladığı asırlara dayanan projeyi tam da gerçekleşmek üzereyken çöpe attı.
O, her dönem ve devirde sinsi planlarını paçavraya çevirdiği küresel güçlerin hedefi oldu.
İplerini ellerinde tuttukları sözde din adamları, sözde tarihçiler, sözde aydınlar aracılığıyla hep ona saldırdılar.
İftira ve hareketleri arka arkaya dizdiler. Onları konuşturan güç ise planları bozulan haçlı dünyasıydı.
Hedef Türk milletini, devleti kuran iradeye düşman etmek, millet ile devletin arasını açmak ve işgal planını yeniden hayata geçirmekti.
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Daha Kurtuluş Savaşı başlamadan startı verilen hayâsız saldırı halen devam ediyor.
Zamane sözde tarihçiler, sözde din adamları da tıpkı dün olduğu gibi bugün de ona, aile yaşantısına ve muhterem validesi Molla Zübeyde hanıma haçlı efendilerinin uydurduğu yalanlarla saldırıyorlar.
Amaç dün Türk milletini Anadolu’dan söküp atmaktı bugün de öyle!
Amaç dün devlet ile milletin arasını açmaktı bugün de öyle!
Ama yine Müslüman Türk’ün tokadını yediler!
Dün karşılarına Mustafa Kemal çıktı, bugün ise Prof. Dr. Haydar Baş.
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BTP lideri Haydar Baş haçlı dünyasının yerli taşeronları eliyle yürüttüğü Atatürk düşmanlığını ve bu düşmanlığın perde gerisinde yatan hain planı deşifre etti, çöpe attı; tıpkı Mustafa Kemal’in Anadolu’yu işgal planını çöpe attığı gibi.
Dün asker Atatürk bugün hoca Atatürk haçlı planlarını bozdu, Türk düşmanlarını hüsrana uğrattı.
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Prof. Dr. Haydar Baş on yıllardır Türk milletine gerçek Atatürk’ü anlattı, anlatıyor.
Atatürk düşmanlığının asıl nedeninin bu milleti köklerinden kopararak yok etmek olduğunu deşifre eden BTP lideri “iftiraların kaynağı Yunan ve İngiliz istihbaratıdır” diyerek bir kez daha oyunları bozdu, iftiracıların kim adına konuştuğunu ortaya koyarak maskeleri düşürdü.
“Ortak paydamız Ehl-i Beyt” diyerek haçlıların İslam dünyasında mezhep savaşı çıkarma projesine ağır bir darbe vuran Haydar Baş “Atatürk vatandır” diyerek de yine aynı haçlıların ülkemizi bölüp parçalama planını boşa çıkardı.
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Sözde dincilerin ve sözde Atatürkçülerin ortaklaşa oluşturdukları, “Atatürk dinsizdir” algısını yok eden Haydar Baş yepyeni bir atmosfer ortaya çıkardı. Artık millet gerçek Atatürk’ü tanıdı.
O, on yıllardır bu millete gerçek Atatürk’ü anlatırken susanlar. Atatürk’e yapılan hayasız saldırılar karşısına kör sağır ve dilsiz kalanlar Haydar Baş’ın oluşturduğu yeni milli dalgaya kayıtsız kalamadı.
Son haftalarda yeniden hız kazanan Atatürk hakaretlerine Haydar Baş’ın toplum nezdinde oluşturduğu bu yeni hassasiyet nedeniyle cılız da olsa tepki vermek zorunda kaldılar.
Farklı kesimler el ele yürüdükleri iftiracılara Haydar Baş’ın ortaya koyduğu Atatürk teziyle ve ama maalesef onun ismini vermeden karşı çıktılar. Ama güneşi balçıkla sıvamaları, suyun akış yönünü değiştirmeleri mümkün değil.
Türk milleti de bu gerçeğin farkında. Sokakta mikrofon uzattığımız vatandaşlar bir hakkı teslim etti. Bu röportajları önümüzdeki günlerde sizlere aktaracağız.
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BTP liderinin oluşturduğu vatan ve millet hassasiyeti asıl karşılığını ise yeni trend olan sosyal medyada buldu.
Gazete ve TV’ler onu millete göstermemek için 3 maymunu oynasa da o milletin gönlünde ve gündeminde.
O’nun Atatürk hakkında yaptığı tarihi açıklamalar sosyal medyada milyonlara ulaşıyor. Milyonlar O’nu takdirle izliyor, yaptığı büyük vatan hizmetine şapka çıkarıyor.
Sonuç olarak; bu milleti yok etmek isteyenler her devirde karşılarında bir Türk evladını buldular. Bu, dün Mustafa Kemal’di bugün ise Prof. Dr. Haydar Baş.
Saygılar…