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Akhisar, Kayseri deplasmanında

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk defa kupaya uzanan Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig’in 33. haftasında bugün saat 19.00’da Kayserispor’a konuk oluyor

13 Mayıs 2018 Pazar 17:38
Akhisar, Kayseri deplasmanında

Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, ligde 8 haftadır galip gelemiyor.
Yeşil-siyahlı ekip ligde son 2 haftaya düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde girdi. Bugün evinde Beşiktaş'la karşılaşacak başkent ekibinin sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarın alacağı 1 puan ligde kalmasını sağlayacak. Yeşil-siyahlı ekip alınacak sonuçlara göre ligde kalmayı garantileyemezse gelecek hafta Akhisar'da oynayacağı Osmanlıspor maçı çok büyük önem kazanacak. 
Cezalı Milan Lukac'ın forma giyemeyeceği Teleset Mobilya Akhisarspor'da Eray Ataseven'in de sakatlığı bulunuyor.     
Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. 

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTeleset Mobilya AkhisarsporFenerbahçe
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