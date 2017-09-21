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Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç, seçim hazırlıkları için 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığını bıraktığını duyurdu.

21 Eylül 2017 Perşembe 23:40
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Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Kulübünde 2018 yılının mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olacağını daha önce açıklayan eski yöneticilerden Ali Koç, seçim hazırlıklarına başladı.

Ali Koç, 13 yıldır başkanlığını yürüttüğü 1907 Fenerbahçe Derneğinin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Ortaköy'deki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen kutlama organizasyonunda konuşma yapan Ali Koç, "Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu oluyor. 13 yıldır gururla sürdürdüğüm 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul hazırlıklarının daha şeffaf, sağlıklı ve etik bir şekilde ilerleyebilmesi, 1907 Fenerbahçe Derneğinin hiçbir şekilde Fenerbahçe siyasetine karışmaması için bunun doğru olduğunu düşünüp, izninizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un konuşmasını alkışlayan üyeler, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye tezahürat yaptı.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2017 03:32
Anahtar Kelimeler:
1907 Fenerbahçe DerneğiAli KoçFenerbahçeGenelSeçim
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