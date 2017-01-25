Arena’da 300’e az kaldı

24 Erzincanspor ile oynanan maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Galatasaray, TT Arena’da 297. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu ligde oynanayacağı Akhisar Belediyespor maçında 3 gol bulması halinde 300 gol barajına ulaşacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. maçında 24 Erzincanspor’u 6-2 mağlup ederken, Türk Telekom Arena’da atılan gol sayısında da 297’ye çıkardı. TT Arena’daki ilk golü 23 Ocak 2011’de oynanan Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı. Johan Elmander, 26 Şubat 2012’deki Beşiktaş maçında 50, Didier Drogba 19 Nisan 2013’te Elazığspor’a 100., Wesley Sneijder, 6 Nisan 2014’teki Fenerbahçe maçında 150., Hakan Balta 26 Nisan 2015’teki Gaziantep karşılaşmasında 200., 21 Şubat 2016’daki Trabzonspor maçında ise Selçuk İnan Türk Telekom Arena’daki 250. golünü atmıştı.

300’e kaldı 3 gol