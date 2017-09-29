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Aslan’da 3 puan hesapları

Süper Lig’in 7. haftasında yarın Karabükspor’u konuk edecek lider Galatasaray, bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor

29 Eylül 2017 Cuma 16:47
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Aslan’da 3 puan hesapları

Süper Lig’in 7. haftasında yarın Kardemir Karabükspor’u konuk edecek lider Galatasaray, 3 puan hesapları yapıyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en yakın rakiplerinin 3 puan önünde 16 puanla namağlup lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu istikrarlı performansını Kardemir Karabükspor önünde de devam ettirmeye çalışacak. Teknik direktör Erkan Sözeri’nin istifasının ardından altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde maça çıkacak Kardemir Karabükspor, ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.

Tolga Ciğerci dinlendirilecek

Bu sezonki performansıyla sarı-kırmızılı futbol takımının en dikkati çeken isimlerinden olan Tolga Ciğerci, ağrıları nedeniyle sağlık ekibinin dinlendirilmesi yönündeki karararının ardından yarın Kardemir Karabükspor önünde forma giyemeyecek. Galatasaray’ın ligde çıktığı 6 maça da ilk 11’de başlayan ve attığı 5 golle Bafetimbi Gomis’in ardından takımının en golcü ikinci ismi durumunda bulunan Tolga Ciğerci, kulüp doktoru Yener İnce’nin 2-3 hafta dinlendirilmesi gerektiğini açıklaması sonrası ilk kez bir müsabakayı kaçıracak.

Ligde 10 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı son 10 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1’lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 6 karşılaşmada ise 5 galibiyet ile 1 beraberlik aldı. Öte yandan Serdar Aziz, Karabükspor karşılaşması öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Son Güncelleme: 29.09.2017 16:50
Anahtar Kelimeler:
3 PuanKarabüksporGalatasaraySüper Lig
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