Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takım için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Unutmayın ben İlhan Cavcav'ın oğluyum. Bu kulübün ihtiyacı olması durumunda 20 milyon lira veririm, gerekenleri yapar, arkama da dönüp bakmam." dedi. Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından başkan seçildiği genel kurulda oluşturduğu yönetimden 5 ismin istifa etmesi, kırmızı-siyahlı takımın son durumu ve kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlhan Cavcav'ın vefatından sonra yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu listesine mümkün olduğunca babasının son çalıştığı kişileri aldığını ifade eden Murat Cavcav, "Babamın bunlardan bazıları hakkındaki düşüncelerini, onlarla geçmişte yaşadıklarını bilsem de istikrarı sağlamak adına bunu yaptım. Şimdi istifa eden arkadaşların bazıları yönetime girebilmek için zamanında çok ricacı oldular. Bu istifacı arkadaşların çoğundan daha sonraki süreçte herhangi bir randıman alamadım. Ne antrenmana doğru düzgün geldiler ne de maçlara, katıldıkları toplantılarda da ağızlarını bıçak açmadı. Arada bir teşrif ediyordu beyfendiler. Kulübü geliştirmek adına sundukları tek bir öneri ve fikir yok. Yaptıkları tek şey dedikodu." diye konuştu. İstifa eden isimlerin bazılarının zamanla, yönetim kurulu içerisinde gruplaşmaya teşebbüs ettiğini, kulis ve dedikodu yaparak gerginliğe sebep olduklarını dile getiren Cavcav, "İnanın, kaybettiğimiz maçta yüzleri güldü kazandığımızda üzüldüler. Son olarak da üyesi oldukları yönetim kurulunu devirmeye çalıştılar. Kurul üyelerini ayartmaya çalışmaları bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.

"Yalan ve iftira bunlar"

Murat Cavcav, istifa eden üyelerin yaptıkları açıklamada yer alan kendisinin taraftara yönelik "sinek" ve "mide bulandırıcı" ifadelerini kullandığı yönündeki iddiaların yer aldığı sözleri yargıya taşıyacağını söyledi. Kırmızı-siyahlı taraftarlara kötü bir söz söylemesinin mümkün olmadığının altını çizen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, şunları kaydetti: "Ferdi olduğum aileye, kardeşlerime ancak sevgi ve saygı içeren cümleler kurabilirim. Taraftarımıza hakaret ettiğimi, onlar için 'sinek' ve 'mide bulandırıcı' dediğimi söylemiş içlerinden biri. Bu olay elbette böyle kalmayacak, yargıya intikal ettireceğim, hukuk kuralları içerisinde hesabını soracağım. Böyle yalan, böyle iftira olur mu. Bu iftirayı atarken kendi basın açıklamanı da mı unuttun be adam. Bana iftira atan zatın kendisi açık açık bunu basına söylüyor. 'Başka gündemlerin peşinde bağırıp çağıranlar olabilir. Bir sezonluğuna tribünde görevlendirilmiş yabancı sesler olabilir. Centilmen taraftarlardan iyi niyetli sitemlerini başkalarının planlı dalaverelerine kurban etmemelerini rica ediyoruz' diyor. Ben ise onun 'yabancı ses' diye tabir ettiklerinin Gençlerbirliği taraftarı olduklarına inanmadığımı söylemişim. 'Alaycı tezahürat yapanların sayısı belli ancak sinek de küçüktür ama mide bulandırır' demişim. Yani o zatın tabiriyle bu "yabancı seslerin" sayılarının az olmasına rağmen rahatsızlık verdiklerini ifade etmişim. Aynı kişilerden bahsediyoruz. Şimdi bu nasıl bir iftira? Neyin hırsı, hangi planın parçası? Hadi bana ihanet ettin, kendine de ihanet ediyorsun."

Taraftarla arasında husumet oluşturulmak istendiğini dile getiren Cavcav, "Planları başka, amaçlarını gerçekleştirmek için de beni ve kulübümüzü yıpratmaya çalışıyorlar. Yapamazlar, yapamayacaklar. Benim adım Murat Cavcav'sa, damarlarımda babamın kanı akıyorsa bu işi burada bırakmayacağım, bunun hesabını soracağım. Hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını bana ve taraftarlarımıza tek tek verecekler. Çürüyen değil ama bu olay ile çürütülmek istenen değerlerimizin olduğunu gördük. Biz bu değerleri benimsedik ve sonuna kadar sahip çıkacağız. Kulübümüzü kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz, kirli elleri temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Babam gibi savaşacağım"

Murat Cavcav, karışıklık ve huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişilere, "Sakın bir daha babamın adını o ağızlarınıza almayın." şekinde uyarıda bulundu. İlhan Cavcav'ın gözü gibi baktığı, ömrünü verdiği kırmızı-siyahlı kulübe zarar verme teşebbüsüne girenlerin prim yapmak için de onursal başkanın adını ağızlarından düşürmediğini aktaran Murat Cavcav, "Merak etmeyin, o herkesin ne olduğunu bilirdi. Yine de böylesini o da beklemezdi sizden. Ama siz de şunu çok iyi bilin, kulübe zarar verebilecek her teşebbüsünüzde karşınızda beni bulacaksınız. Tıpkı babam gibi tüm gücümle savaşacağım. Camiamıza sesleniyorum, oynanmak istenen oyun açıkladığım üzere iftiralarla, yalanlarla doludur, kirlidir. Müsamaha gösterildiği taktirde, kulübümüz aleyhine oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Biz bir aileyiz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Kulübümüz için omuz omuza mücadele günüdür." sözlerini kullandı. Yetenekli oyunculardan oluşan genç bir takım kurulduğunu ancak sezona iyi başlayamaklarını dile getiren Cavcav, "Bunu teknik direktörümüz Mesut Bakkal da söylüyor. Evet taraftarımızın yüzünü henüz güldüremedik. Elbette özeleştiri yapıyoruz. Demek ki bazı şeyleri daha çok geliştirmemiz, ilerletmemiz lazım. İnanıyorum ve görüyorum takım günden güne daha iyi olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak." diye konuştu.