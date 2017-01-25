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Beşiktaş’ın son maçı Kayseri’de

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesini Kayseri’de tamamlayacak.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:01
Beşiktaş’ın son maçı Kayseri’de
Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, son hafta mücadelesinde bugün Kayserispor’a konuk olacak. Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 18.00’de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetecek. D Grubu’nda 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan ve son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında grubu namağlup tamamlamayı hedefleyecek. Grupta ikişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlik alarak 7 puanda bulunan Kayserispor ise Beşiktaş’ı yenerek bir üst turda mücadele etme hakkı almaya çalışacak.
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