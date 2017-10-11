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'Birliğimiz devam etmeli'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:44
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'Birliğimiz devam etmeli'

Galatasaray'ın çok iyi bir yolda olduğunu söyleyen Özbek, "Birlik ve beraberliğimiz devam etmeli" ifadelerini kullandı. İstanbul Dedeman Otel'de gerçekleşen Galatasaray Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde sermaye artışı yaptıklarını söyleyen Özbek, "Sportif A.Ş'nin sermayesi 21 milyon 645 bin TL'ydi. Yapılan artış çerçevesinde 18 milyon TL'ye ulaştık. 86 milyon 355 bin TL'lik bir artış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 3 aylık dönemde 10.9 milyon TL karımız oldu. Buna bağlı olarak özkaynaklardaki toplam artış 97 milyon 300 bin TL olarak gerçekleşti. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Galatasaray'ın negatif kaynaklarının yükselmesi gerekiyor. Bunun için sıkı bir çalışma içindeyiz" diye konuştu.

"Taraftarımızın ilgisi sevindirici"
Son 2 sezonda sportif olarak istedikleri seviyede olmadıklarını söyleyen Özbek, "Bu sene gerek sizlerin, gerekse de taraftarların isteğiyle özellikle futbolla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde hasılatımızda güzel gelişmeler oldu. Detayları var ve bunları KAP'ta da açıkladık. 31 Ağustos 2016'da 64 milyon TL olana hasılatımız, 31 Ağustos 2017'de 144 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artıştaki en önemli sebeplerden birisi taraftarların ilgisidir. Aynı zamanda sizlerin yönetime verdiği destek ve ortaklaşa çalışmalar sonucunda birlik ve beraberliğin getirdiği sonuçtur. Yönetime verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Birçok detay var. Üzerinde çok şey söylemek mümkün. Özellikle rica ediyorum. KAP'ta yapılan açıklamayı alın ve okuyun. Galatasaray'ın özellikle şeffaflığı çerçevesinde çok net olarak iyileşmeyi göreceksiniz. Bunun devamı için birliğimizin ve beraberliğimizin devamını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDursun ÖzbekDivan Kurulu
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