Denizlispor'a haciz şoku!

Denizlispor Yönetim Kurulundan bir süre önce istifa eden Yasin Cinkaya, kulüpten 240 bin dolar alacağına karşılık haciz işlemi başlattı. ~|~



Cinkaya'nın başlattığı işlem nedeniyle kulüp binasına gelen haciz memurları, içeride bulunan eşyaların tespitini yaptı. Eşyaların borç miktarını karşılamaması durumunda, kulübün gelirlerine de temlik konulması bekleniyor. Kulüp başkanı Ali İpek, hacizle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, daha öncede bazı yöneticilerin ayrıldığını, kimsenin alacaklarına karşılık böyle bir yola başvurmadığını belirterek, ''Denizlispor tarihinde ilk defa olan bir şey'' dedi.