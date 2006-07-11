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Denizlispor'a haciz şoku!

Denizlispor Yönetim Kurulundan bir süre önce istifa eden Yasin Cinkaya, kulüpten 240 bin dolar alacağına karşılık haciz işlemi başlattı. ~|~ Cinkaya'nın başlattığı işlem nedeniyle kulüp binasına gelen haciz memurları, içeride bulunan eşyaların tespitini y

11 Temmuz 2006 Salı 00:00
Denizlispor'a haciz şoku!
Denizlispor Yönetim Kurulundan bir süre önce istifa eden Yasin Cinkaya, kulüpten 240 bin dolar alacağına karşılık haciz işlemi başlattı. ~|~


Cinkaya'nın başlattığı işlem nedeniyle kulüp binasına gelen haciz memurları, içeride bulunan eşyaların tespitini yaptı. Eşyaların borç miktarını karşılamaması durumunda, kulübün gelirlerine de temlik konulması bekleniyor. Kulüp başkanı Ali İpek, hacizle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, daha öncede bazı yöneticilerin ayrıldığını, kimsenin alacaklarına karşılık böyle bir yola başvurmadığını belirterek, ''Denizlispor tarihinde ilk defa olan bir şey'' dedi.

Cinkaya'nın alacağının 90 bin dolarının eski yönetim döneminden kaldığını, 150 bin dolarının bu döneme ait olduğunu ifade eden İpek, şöyle konuştu: ''Denizlispor bir kurum. Denizli'nin malı olan bir yerle ilgili böyle bir davranış sergilemek hoş bir şey değil. Alacağı ödenmeyen eski yöneticiler var. Onlar sabır gösteriyor. Çünkü işleyişi biliyorlar. Bu arkadaşımız da biliyor, ama Denizlispor'u transfer döneminde tökezletmek için kendi aklınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Denizlispor birkaç kişiyle tökezleyecek yer değil.''opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

DENİZLİSPOR VALMIR RIBERIO İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Denizlispor, Brezilyalı futbolcu Valmir Riberio Sıqueria ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, Brezilya'nın C.R.B Regatas takımında forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncu Valmir Riberio Sıqueria, Denizlisporla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali İpek ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Kulüp Başkanı Ali İpek, imza töreninde yaptığı açıklamada, Brezilya'nın C.R.B Regatas takımında forma giyen Valmir Riberio Sıqueria'nın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Valmir Riberio gelecek vadeden bir futbolcu. Valmir Riberio'dan ileriye dönük beklentilerimiz var. Denizlispor için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Valmir Riberio, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atarak, basın mensuplarına Denizlispor bayrağı önünde poz verdi.

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