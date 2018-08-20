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ENKA'dan Atletizm Süper Lig sonuçlarına itiraz

Turkcell Süper Lig 1. kademe yarışları kapsamında koşulan 400 metre erkekler müsabakasında Fenerbahçeli sporcu Kiplagat Bett'in kural ihlali yaptığını savunan ENKA Spor Kulübü, sonuçların değiştirilmesi için itirazda bulundu. Kulüp açıklamasından: "Kural hatası yapan sporcunun olması gerektiği gibi diskalifiye edilmesiyle Fenerbahçe yerine ENKA Spor Kulübü ligi şampiyon tamamlayacaktır"

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:10
ENKA'dan Atletizm Süper Lig sonuçlarına itiraz

ANKA Spor Kulübü, Mersin'de 19-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Süper Lig 1. kademe yarışları kapsamında koşulan 400 metre erkekler müsabakasında Fenerbahçeli sporcu Nicholas Kiplagat Bett'in kural ihlali yaptığını savunarak, sonuçların değiştirilmesi için itirazda bulundu.

Kulüp yaptığı yazılı açıklamada, müsabakada 5 numaralı kulvarda koşan Bett'in kural ihlalinin video kaydıyla tespit edildiği belirtilerek, "Söz konusu kural hatası, kulvarlı koşularda bir koşucunun kendisine ayrılan kulvarda pistin virajlı kısımları içinde kulvarın iç çizgisine en ufak bir teması olması halinde diskalifiye edilmesi ile sonuçlanan bir hatadır. Bu gibi bir durumda herhangi bir itiraza gerek duyulmadan bu kuralın işletilmesi ve sporcunun diskalifiye edilerek sonucunun, sıralamasının ve puanının silinmesi gerekmektedir. Bu durum lig sıralamasını direkt etkilemekte olup, kural hatası yapan sporcunun olması gerektiği gibi diskalifiye edilmesiyle Fenerbahçe yerine ENKA Spor Kulübü ligi şampiyon tamamlayacaktır." denildi.

Kurallarına göre başhakemin herhangi bir itiraz beklemeksizin diskalifiye kararı vermesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtirazımız koşular başhakemince süresi içinde yapılmadığı belirtilerek reddedilmiştir. Ancak bahsedilen olaydan görülen hakemlerimizin bilgi eksikliği neticesinde karar vermekte zorlandıkları ve bu hatayı düzeltmedikleri ve sporcuyu diskalifiye etmedikleridir. Ayrıntısı ve hukuki dayanakları ile belirtilen hususlar Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına 24 Mayıs 2018 tarihli dilekçemiz ve ekinde diskalifiye edilmesi gereken sporcunun video ve fotoğraf görüntülerinin olduğu belgeler ile birlikte iletilmiştir.

Sayın Başkanlık makamının bu hatayı yönetim kurulu nezdinde düzelteceğine inancımız tamdır ancak lig finalleri sona ermiş olmasına rağmen halen neden düzeltmediği, konuyla ilgili bir yönetim kurulu kararı almadığı tarafımızca şaşkınlıkla izlenmektedir. Çünkü Türkiye genelinde atletizm yarışma sonuçlarının tescil edilmesi ve bu konulardaki ihtilafların çözüm mercii Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu'dur. Türk atletizmine hizmet etmeyi kendine ilke edinen ve atletizm sporuna çok ciddi katkıları olan kulübümüzün, bu konunun en kısa sürede ve kuralın dediği doğrultuda düzeltilerek lig sonucunun yeniden ilan edileceğinden şüphesi bulunmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:
ENKA Spor KulübüFenerbahçeItirazNicholas Kiplagat BettTurkcell Atletizm Süper LigTürkiye Atletizm Federasyonu
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