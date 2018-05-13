Ev hanımları tekvando öğreniyor

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda antrenör eşliğinde çalışma imkanı bulan yaşları 30 ile 65 arasında değişen 50 kadın, tekvando yaparak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de form tuttuyor. Kursa katılan 65 yaşındaki Şükran Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando ile burada tanıştığını söyledi. Tekvando öğrenmenin memnuniyetini yaşadığını belirten Özkan, spor yapmaya başladıktan sonra sağlığında olumlu yönde değişikler olduğunu ifade etti.