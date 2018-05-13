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Fenerbahçe'de hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor deplasmanına çıkıyor. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Karabükspor karşısında 3 puanı hedefleyen sarı lacivertliler şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak istiyor

13 Mayıs 2018 Pazar 17:49
Fenerbahçe'de hedef galibiyet

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig’de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14’ünü Fenerbahçe, 4’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük’te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük’te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.
Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da 5-0’lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy’deki maçı 3-1 kazandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor Toto Süper LigKardemir Karabükspor
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