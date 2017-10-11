Fenerbahçe Doğuş, İspanya'da başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını yarın Unicaja Malaga deplasmanında oynayacak. Son şampiyon unvanıyla salona çıkacak Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga deplasmanından galibiyetle dönmek için mücadele verecek. Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.