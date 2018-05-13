Göztepe deplasmanda başladığı gibi bitiremedi

2017-2018 sezonunda dış sahadaki son maçında Atiker Konyaspor’a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de bu sezon deplasman maçlarını tamamlayan Göztepe, 17 dış saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Bu maçlarda 20 puan toplayan Göztepe, 19 gol atıp, kalesinde 27 gol gördü.

Ligde 15. haftaya kadar ilk 8 dış saha maçında topladığı 16 puanla deplasmanda en başarılı ekip konumunda bulunan Göztepe, bu performansını sürdüremedi. Daha sonra çıktığı 9 deplasmanda karşılaşmasında galibiyet alamayan İzmir temsilcisi sadece 4 puan toplayabildi.