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Göztepe deplasmanda başladığı gibi bitiremedi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon son dış saha maçında Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalan Göztepe, deplasmanda ilk 8 maçta 16 puan toplamasına rağmen, galip gelemediği son 9 karşılaşmada 4 puanda kaldı.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:47
Göztepe deplasmanda başladığı gibi bitiremedi

2017-2018 sezonunda dış sahadaki son maçında Atiker Konyaspor’a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de bu sezon deplasman maçlarını tamamlayan Göztepe, 17 dış saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 5  beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Bu maçlarda 20 puan toplayan Göztepe, 19 gol atıp, kalesinde 27 gol gördü.
Ligde 15. haftaya kadar ilk 8 dış saha maçında topladığı 16 puanla deplasmanda en başarılı ekip konumunda bulunan Göztepe, bu performansını sürdüremedi. Daha sonra çıktığı 9 deplasmanda karşılaşmasında galibiyet alamayan İzmir temsilcisi sadece 4 puan toplayabildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporGöztepeSpor Toto Süper Lig
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