Kupanın en iyisi seçildi

FİFA, yaptığı bir açıklama ile 2006 Dünya Kupası Finalleri'nin en iyi oyuncusu olarak Fransa Milli Takım Kaptanı Zinedine Zidane'ın seçildiğini duyurdu. ~|~



Fransa'nın, final maçında penaltı atışları sonucu İtalya'ya kaybettiği kupanın ardından, FİFA turnuvanın en iyi oyuncusu olarak, final maçında kırmızı kart gören Fransız yıldız Zinedine Zidane'ı seçildiğini bildirdi. Zidane, gazeteciler arasında yapılan oylamada, toplam 2 bin 12 oy almayı başarırken, ikinci sıradaki İtalyan Fabio Cannavaro bin 917 oyla ikinci, bir başka İtalyan oyuncu, Andrea Pirlo ise 715 ile üçüncü sırada kaldı. Turnuvanın ardından futbolu bırakacağını daha önce açıklayan Zidane, final maçında rakip takım oyuncusuna kafa atınca kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.



En iyi kaleci Buffon seçildi

Dünya Kupasının ardından kupanın en başarılı oyuncuları da belli oldu. Kupa finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonrası 5?3 yenen İtalya'nın ünlü kalecisi Gianluigi Buffon, 18. Dünya Kupasının en iyi kalecisi seçildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), her Dünya Kupasının ardından verdiği, efsanevi Rus kaleci Lev Yashin'in adını taşıyan, en iyi kaleci ödülü, turnuva boyunca kalesinde sadece 2 gol gören İtalyan file bekçisi Buffon'un oldu. İtalya Serie A takımlarından Juventus'un kalesini koruyan ve dünyanın en pahalı kalecisi unvanına da sahip olan Buffon, kupada kalesinde gördüğü 2 golden birini takım arkadaşının, diğerini ise dün akşam Zinedine Zidane'nin ayağından yemişti.



Altın Ayakkabı Klose'nin

Dünya Kupası'nda yapılan 64 maçın sonunda Alman Milli Takımı'nın golcüsü Miroslav Klose, kupada attığı 5 golle turnuvanın en golcü futbolcusu oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından altın ayakkabı ödülüyle ödüllendirilen Miroslav Klose, turnuvada forma giydiği 7 maçta 5 gol atmayı başardı. Kosta Rika ile yapılan açılış maçında Alman Milli Takımının 2 golüne imza atan Klose, Ekvador'u 3?0 ile geçen "Panzerler"in 2 golünü rakip ağlara bıraktı. Klose, Arjantin maçında ise kafayla topu rakip filelere bırakarak takımına beraberliği getirmişti. Kupada 5 golatan Klose, böylece 1962 yılında Şili'de yapılan Dünya Kupasından bu yana en az gol atarak altın ayakkabı alan futbolcu oldu. Klose, bu turnuvanın ardından Dünya Kupaları tarihinin en golcü 3.Alman futbolcusu unvanını da elde etti. Klose'yi rakip ağlara 3'er gol bırakan Arjantinli Hernan Crespo veBrezilyalı Ronaldo takip etti.



Kupanın 'en'leri

Dünya Kupasında pazar akşamı yapılan ve İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan final maçının ardından, 18. Dünya Kupasında ortaya çıkan ilginç rekorlar da dikkat çekti.

Fransa'yı penaltı atışları sonrası 5?3 yenen İtalya, 4. kez Dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 5 kez kupayı kaldıran Brezilya'nın ardından en fazla kupa kazanan takım unvanını elde etti.

Kupada 3 gol atan Brezilya'nın ünlü golcüsü Ronaldo, Dünya Kupalarında attığı gol sayısını 15'e çıkararak Alman Gerd Müller'in rekorunu kırdı ve tüm zamanların en golcü ismi oldu.

İsveçli Markus Allback'ın İngiltere maçında attığı gol, Dünya Kupaları tarihine 2000. gol olarak geçti.

İkinci turda penaltı atışları sonucu Ukrayna'ya elenen İsviçre, kupa tarihine kalesinde hiç gol görmeden elenen ilk takım olarak yazıldı.

Portekiz'in kalecisi Ricardo, İngiltere maçında yaptığı 3 penaltıkurtarışıyla kupa tarihinin bir maçta en fazla penaltı kurtaran file bekçisi unvanını aldı.

18 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi, Sırbistan Karadağ maçında 6. golü atarak tarihte gol atan en genç 5. futbolcu olmayı başardı.

Alman Milli Takımı manşetlerde

Alman basını, Dünya Kupasının ardındanAlman Milli Takımının dün başkent Berlin'de taraftarlarıyla vedalaşmasını manşetlere taşıdı. Bild gazetesi, Alman Milli Takımına "Harika zaman için teşekkürler" başlığıyla teşekkür ederek, Berlin'deki tarihi ''Brandenburger Tor"un (Brandenburg kapısı) önündeki veda kutlamasınageniş şekilde yer verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Dünya Kupası nedeniyle yayınladığı bir mesaja da yer verilen gazetede, Merkel'in İtalya'nın Dünya Şampiyonluğunu kutlayarak, "Almanya'yı da kutluyorum. Jürgen Klinsmann ve takımı, tutku ve cesaretle ülkemizi coşkuya sürükledi. Almanya kalbimizin dünya şampiyonu" şeklinde ifadeye yer verdiğini yazdı.