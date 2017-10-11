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Maicon, taraftarlarla buluştu 

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Maicon, Beyoğlu'nda bulunan GSStore'da taraftarlarla buluştu

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:47
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Maicon, taraftarlarla buluştu 

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Maicon, Beyoğlu'nda bulunan GSStore'da taraftarlarla buluştu. Maicon, imza gününde taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Beyoğlu'nda bulunan GSStore'da imza gününde taraftarlarla buluşan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Maicon, sarı-kırmızılı renklere gönül verenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Kulübün yayın organına açıklamalarda bulunan Maicon, "Çok mutluyum. Taraftarlarla buluştuk. İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sene sonunda da onlara şampiyonluğu armağan ederiz" dedi. Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Çok önemli bir maç ama bizim için her maç önemli. Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem liderliğimizi hem yenilmezliğimizi sürdürür ve sonraki haftalara daha güçlü ilerleriz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMaiconGSStore
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