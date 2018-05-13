Muhammed Salah ödüle doymuyor

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraf tarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling, Tottenham’dan Harry Kane, Manchester United'dan David De Gea, Burn- ley'den James Tarkowski'yi geride bırakan Salah, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Salah, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.