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Pirlo futbolu bırakıyor

New York City'nin İtalyan futbolcusu Pirlo, "Aralık ayında futbola veda edeceğim. Bırakma zamanının geldiğini hissediyorum" dedi

08 Ekim 2017 Pazar 13:00
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Pirlo futbolu bırakıyor

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) New York City forması giyen İtalyan Andrea Pirlo, aralık ayında kontratının bitmesinin ardından kariyerine son verecek. La Gazzetta dello Sport'a açıklamada bulunan Pirlo, futbolu bırakıp kariyerine farklı bir yön vermek istediğini belirterek, "Aralık ayında futbola veda edeceğim. Bırakma zamanının geldiğini hissediyorum. Her gün fiziksel problem yaşıyorum. İstediğim gibi antrenman yapamıyorum. Sonuçta 50 yaşına kadar futbol oynayamazsınız." ifadelerini kullandı. Genç oyuncuların önünü açmak istediğini aktaran 38 yaşındaki futbolcu, "Aralık ayında İtalya'ya döneceğim. Antonio Conte ile çalışacağım söyleniyor. Bazı düşüncelerim var ama karar vermek için zamana ihtiyaç duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca birçok başarı yakaladı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. New York City'ye 2015'te transfer olan İtalyan futbolcu, takımıyla bu sezon 15 maça çıktı.

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Andrea PirloJübileNew York CityİtalyaBırakıyor
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