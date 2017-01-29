Rizespor kalesini kapattı

‘Yeterli değil’

Genç ve iyi bir ekip olduklarını vurgulayan Mete, “Oynadığımız futbola bakılınca aldığımız puanlar yeterli değil. İyi oyunumuzu golle süsleyemediğimiz için birçok maçta oyunun karşılığını alamıyorduk. Artık iyi oyunumuzu sonuca da yansıtmaya başladık. Son 3 maçta 6 puan toplamayı başardık ama daha iyi olmak zorundayız” dedi.

‘Kadro sıkıntımız var’

Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan kaleci Diallo ve Yakoubi’den yoksun mücadele ettiklerini ve kadro sıkıntısı yaşadıklarına değinen Mete, “Son hafta da Recep Niyaz hastalandı, Jantscher ise hasta hasta, fedakarlık ederek sahada görev aldı. Buna rağmen son haftalarda çok koşan ve mücadele eden bir takım var. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelenin en iyisini yapma gayretinde. Her geçen hafta çok daha iyi olacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Mete, transferde görüşmelerin devam ettiğini ancak zamanın kısalması nedeniyle işlerin gittikçe zorlaştığını sözlerine ekledi.

Yeşil-mavililer, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 19 maçın sadece 2’sinde kalesini gole kapattı. Ligin 3. haftasında sahasında 1-0 kazandığı Akhisar Belediyespor maçında gol yemeyen Karadeniz temsilcisi, Kardemir Karabükspor maçında da rakibine geçit vermedi. Kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklama, Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyetin 3 puandan daha değerli olduğunu, takım olarak morallerinin yükseldiğini belirtti.