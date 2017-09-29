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Sivas galibiyete odaklandı

Süper Lig’de yarın Antalyaspor’u konuk edecek Sivasspor, rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor

29 Eylül 2017 Cuma 16:43
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Sivas galibiyete odaklandı

Süper Lig’e geride kalan haftalarda beklenen sonuçları alamayan Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında konuk edeceği Antalyaspor’u yenerek üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 15. sırada yer aldı. Bu sezon evinde oynadığı 3 karşılaşmadan sadece birini kazanan Sivas ekibi, iç sahada taraftarını mutlu edemedi. Sahasında son olarak ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenen Sivasspor, 4. haftada Kayserispor’a 2-0, 6. haftada da Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu.

3 eksik var

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün sahasında konuk edeceği Antalyaspor’u yenerek hem taraftarına 2 maç aradan sonra galibiyet hediye etmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor. Sivasspor’da sakatlıkları süren John Boye ve Zoro Cyriac ile kırmızı kart cezalısı Carl Medjani, bu maçta forma giyemecek. Demir Grup Sivasspor, ligde kendisini gibi 6 puanı bulunan Antalyaspor ile yarın saat 14.00’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Üstünlük Sivas’ta

Sivasspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 16 kez karşılaştı. İki ekip arasında ligde geride kalan 16 maçta Sivasspor 6, Antalyaspor ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Sivas temsilcisi 19, Antalyaspor ise 22 gol attı. Sivas’ta oynanan 8 karşılaşmada ise Sivasspor 4, Antalyaspor 2 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son Güncelleme: 29.09.2017 16:51
Anahtar Kelimeler:
7. HaftaSüper LigAntalyasporSivasspor
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