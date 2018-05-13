Sporcularımız Avrupa’da şampiyon oldu

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentindeki şampiyonada Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur altın madalya kazanan isimler oldu. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, finalde Avusturyalı Bettina Plank'i normal süresi 1-1 sona eren maçta hakem kararıyla 5-0 mağlup ederek, 4. kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.