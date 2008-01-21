TFF 1, 2 ve 3. ligde görünüm...

TFF 1. Lig, 2. Lig Yükseme grubu ve 3. Lig Üçüncü grupta haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle... ~|~ TFF 1. LİGPuan DurumuTakımlar O G B M A Y Av P1.Antalya 19 10 7 2 41 24 17 372.Sakarya 19 9 7 3 32 18 14 343.Eskişehir 19 10 4 5 35 22 13 344.Kartal 19