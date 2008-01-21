TFF 1, 2 ve 3. ligde görünüm...

TFF 1. LİG
Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y Av P
1.Antalya 19 10 7 2 41 24 17 37
2.Sakarya 19 9 7 3 32 18 14 34
3.Eskişehir 19 10 4 5 35 22 13 34
4.Kartal 19 8 8 3 31 23 8 32
5.Kocaeli 19 9 4 6 35 26 9 31
6.K.Erciyes 19 8 6 5 35 24 11 30
7.Diyarbakır 19 8 6 5 27 20 7 30
8.Bolu 19 6 9 4 29 29 0 27
9.Ordu 19 7 6 6 24 30 -6 27
10.Karşıyaka 18 6 7 5 22 20 2 25
11.Samsun 19 6 6 7 28 32 -4 23
12.Altay 18 7 2 9 23 31 -8 23
13.Malatya 19 6 4 9 22 23 -1 22
14.G.Antep B. 19 5 6 8 30 33 -3 21
15.Giresun 19 5 6 8 20 24 -4 21
16.Elazığ 19 5 3 11 24 36 -12 18
17.İstanbul 19 3 5 11 12 31 -19 14
18.Mardin 19 3 3 13 18 42 -24 12
Haftanın sonuçları
Sakaryaspor 2-2 Orduspor
İstanbulspor 0-0 Kayseri Erciyesspor
Antalyaspor 4-2 Samsunspor
Diyarbakırspor 2-1 Kocaelispor
Eskişehir 1-1 Gaziantep B.Ş. Bld.
Elazığspor 2-1 Kartalspor
Giresunspor 0-0 Boluspor
Malatyaspor 0-0 Mardinspor
20. Hafta maçları
Elazığspor - Giresunspor
Gaziantep B.Ş. Bld.Spor - Kartalspor
Kocaelispor - İstanbulspor
Kayseri Erciyesspor - Samsunspor
Boluspor - Altay
Orduspor - Diyarbakırspor
Mardinspor - Eskişehirspor
Malatyaspor - Antalyaspor
Karşıyaka - Sakaryaspor
TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU
Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y Av P
1.Adana 1 1 0 0 4 1 3 3
2.Tarsus İ.Y. 1 1 0 0 3 0 3 3
3.K.Karabük 1 1 0 0 2 0 2 3
4.Mersin İ.Y. 1 1 0 0 2 0 2 3
5.A.Demir 1 0 1 0 2 2 0 1
6.Etimesgut 1 0 1 0 2 2 0 1
7.Erzurum 1 0 0 1 0 2 -2 0
8.Pendik 1 0 0 1 0 2 -2 0
9.G.O.Paşa 1 0 0 1 1 4 -3 0
10.Dardanel 1 0 0 1 0 3 -3 0
Haftanın sonuçları
Adanaspor 4-1 Gaziosmanpaşa
K.Karabükspor 2-0 Pendikspor
Mersin İdman Yurdu 2-0 Erzurumspor
Etimesgut Şeker 2-2 Adana Demirspor
Dardanelspor 0-3 Tarsus İdman Yurdu
TFF 3. LİG ÜÇÜNCÜ GRUP
Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y Av P
1.Denizli Bld. 17 10 4 3 35 14 21 34
2.Altınordu 17 8 7 2 23 13 10 31
3.Balıkesir 17 7 9 1 20 14 6 30
4.Tavşanlı 17 8 5 4 27 22 5 29
5.Akhisar Bld. 17 8 5 4 20 15 5 29
6.K.Şeker 16 8 4 4 24 15 9 28
7.Nilüfer Bld. 17 8 3 6 22 16 6 27
8.Torbalı 17 6 6 5 23 18 5 24
9.Nazilli Bld. 17 4 9 4 13 13 0 21
10.Isparta 17 6 3 8 16 31 -15 21
11.O.renault 17 6 2 9 21 21 0 20
12.Aliağa B. 17 4 6 7 15 17 -2 18
13.Y.Ereğli 17 2 9 6 15 20 -5 15
14.Kütahya 17 3 6 8 16 25 -9 15
15.Aydın 17 2 8 7 16 26 -10 14
16.Muğla 17 2 8 7 11 22 -11 14
17.Y.Burdur 17 2 6 9 14 29 -15 12
Haftanın sonuçları
Denizli Belediyespor 2-0 Yeni Ereğlispor
Konya Şekerspor 2-1 Oyak Renaultspor
Yeni Burdur Gençlik 0-6 Balıkesirspor
Muğlaspor 0-1 Aliağa Bld.Spor
Aydınspor 2-0 Ispartaspor
Tavşanlı Bld. Tki Linyit 0-1 Kütahyaspor
Akhisar Bld. Gençlik 1-0 Nazilli Bld.
Torbalıspor 2-1 Altınordu