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TFF'den Ceferin'e destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Şubat 2019'da yapılacak UEFA Kongresi'nde mevcut başkan Aleksander Ceferin'i destekleyeceğini açıkladı.

21 Ağustos 2018 Salı 17:46
TFF'den Ceferin'e destek

TFF'den yapılan açıklamada, UEFA Başkanı Ceferin'e kongrede destek verileceği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

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