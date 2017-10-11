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Trabzon’da sakatlar oynayabilir

Burak Yılmaz'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyme olasılığının yüksek olduğu bildirildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:49
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Trabzon’da sakatlar oynayabilir

Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın forma giyme olasılığının yüksek olduğu bildirildi. A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Finlandiya maçı kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan Burak Yılmaz'ın, takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar gerçekleştirdiği belirtildi. Milli futbolcunun durumunun iyiye gittiği, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediği, karşılaşmaya yetişme olasılığının da yüksek olduğu vurgulandı. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Ogenyi Onazi'ye kas yaralanması teşhisi koyulduğu, bu futbolcunun da hafta sonundaki maça yetişme durumunun bulunduğu aktarıldı. Slovakya Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta oyundan çıkan Kucka'nın sağ arka adalesinde yırtık olduğu kaydedilerek, bu futbolcunun ancak ligin 10. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBurak YılmazOgenyi OnaziKucka
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