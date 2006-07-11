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Tuborg Pilsener ligden çekildi

Tuborg Pilsener, Türkiye Basketbol Liginden çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol alanındaki faaliyetlerin bundan böyle sadece altyapıda sürdürüleceği belirtildi. ~|~ Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Uluslararası markalar için

11 Temmuz 2006 Salı 00:00
Tuborg Pilsener ligden çekildi
Tuborg Pilsener, Türkiye Basketbol Liginden çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol alanındaki faaliyetlerin bundan böyle sadece altyapıda sürdürüleceği belirtildi. ~|~


Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Uluslararası markalar için belirlenen global sponsorluk stratejilerinde yer almamasına rağmen Türk Tuborg, yıllardır Türk basketbolunu özveriyle desteklemiştir. Bu dönemde Türkiye'nin en güçlü altyapılarından biri oluşturulmuş ve 2005 yılında gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşılmıştır. Aynı yıl Avrupa ikincisi olan Genç Milli Basketbol Takımına dört oyuncu gönderilmiş, Avrupa Yıldız Erkekler Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkan basketbol milli takımımızın en değerli oyuncusu ödülünü yine Tuborg Pilsener Spor Kulübü basketbolcusu almıştır.''

Kulübün, basketbol konusunda en başarılı olduğu alana yoğunlaşacağı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: ''Artık, altyapıdaki yeteneklerin faaliyetlerini sürdürebileceği bir organizasyonla yola devam edilecektir. Bundan böyle de geçmişteki gibi yetenekli ve genç sporcuları Türk basketboluna kazandırmaya devam edeceğiz. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur. Türk spor kamuoyuna, basketbol alanındaki tüm faaliyetlerimize göstermiş olduğu yoğun ilgi ve destek için teşekkür ederiz.''

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