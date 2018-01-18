Türk futbolu borca battı

UEFA'nın yayımladığı 2016 yılı bütçe raporunda, Avrupa futbolundaki takımlar ve ülkelerin; gelirleri, giderleri, borçları, forma satışları, kulüp yatırımları ve sponsorları doğrultusunda ekonomik durumları yer aldı.

Rapora göre, Avrupa'da 2016 yılında birçok kulübün net borç miktarı düşüş gösterirken Türkiye'de ise yüzde 3 artışla toplam 683 milyon euroya çıktı.

Türkiye, Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek 3. ülke durumunda yer aldı.

İngiltere'de net kulüp borçları 2016 yılında yüzde 10 düşüş ile toplam gelirlerin içinde yüzde 31 oranında kalırken, Türkiye'de yaşanan artış sonrasında net borç oranı, toplam gelirlerin yüzde 93'ünü oluşturdu.

Avrupa'da 2016 yılı itibarıyla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk takımı yer aldı. Galatasaray 203 milyon euro ile 11., Fenerbahçe 150 milyon euro ile 17., Beşiktaş ise 142 milyon euro ile 18. sıradan listeye girdi.

Avrupa futbolunda en çok gelir elde eden ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 734 milyon euro ile 6. sıranın sahibi oldu. Avrupa'da en fazla gelire sahip 30 kulübün yer aldığı sıralamada ise Galatasaray 159 milyon euro ile 27., Fenerbahçe ise 149 milyon euro ile 29. sırada yer aldı.

AA