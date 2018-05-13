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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ve son takımın belli olacağı play-off yarı final karşılaşmaları bugün başlıyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:34
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı

Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor ve Bursaspor Durmazlar ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde eşleşmişti. Toplamda üç galibiyet alacak takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle:
İlk maçlar
Bugün:  18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
19.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)

Anahtar Kelimeler:
Afyon BelediyesporSelçuklu BelediyesporBursaspor DurmazlarBahçeşehir Koleji
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