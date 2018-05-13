Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı

Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor ve Bursaspor Durmazlar ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde eşleşmişti. Toplamda üç galibiyet alacak takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle:

İlk maçlar

Bugün: 18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

19.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)