Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor ve Bursaspor Durmazlar ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde eşleşmişti. Toplamda üç galibiyet alacak takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle:
İlk maçlar
Bugün: 18.00 Afyon Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
19.00 Bursaspor Durmazlar-Bahçeşehir Koleji (Bursa Atatürk)
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ve son takımın belli olacağı play-off yarı final karşılaşmaları bugün başlıyor.
13 Mayıs 2018 Pazar 17:34
Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Afyon Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor ve Bursaspor Durmazlar ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde eşleşmişti. Toplamda üç galibiyet alacak takımın finale yükseleceği eşleşmelerde maç programı şöyle: