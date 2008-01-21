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Yanal çıkış yolu arıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bulundukları noktadan çıkmanın yollarına baktıklarını belirterek, takım olarak sorumluluk alacaklarını söyledi. Yanal, transfer konusunda ise yönetimden sonuç beklediklerini belirtti. ~|~ Yanal, yaptığı açıklamada

21 Ocak 2008 Pazartesi 00:00
Yanal çıkış yolu arıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bulundukları noktadan çıkmanın yollarına baktıklarını belirterek, takım olarak sorumluluk alacaklarını söyledi. Yanal, transfer konusunda ise yönetimden sonuç beklediklerini belirtti. ~|~


Yanal, yaptığı açıklamada, sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade ederek, "Sorumlulukları üzerimize alacak kadar da hem oyuncularımız hem biz sağduyuluyuz, duyarlıyız. Oyuncularımızla da konuştuk bu konuyu. Takım içinde bulunan tüm oyuncular, hepimiz aynı şeyleri paylaştık" dedi.

Artık dibe vurduk
Yanal, 4?5 haftadır sürekli olarak oyuncularla çeşitli konuları paylaştıklarını vurgulayarak, "Paylaştığımız noktaların artık son noktası olduğunu, bu noktadan sonra artık bu oyuncu kadrosunun da başka yapabileceği her türlü etkinliği saha içinde yapmasının zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu üzücü tablonun süreç içerisinde değiştirilememesinin şu an sıkıntısını oldukça fazla hep beraber yaşıyoruz. Buradan çıkmanın yollarını da bakacağız" diye konuştu.

Yönetime gönderme yaptı
Göreve geldikleri günden beri çok net bir şekilde Trabzonspor'un her süreci çok sıcak ve gergin yaşadığını söylediklerini belirten Yanal, şöyle devam etti: "Bir seçim gündemi oldu. Çok ciddi bir şekilde gergin bir hava yaşandı. Trabzonspor'un şu anda kadrosuyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Yarışacağımız bu kadronun uzun zamandır geldiği nokta belli. Burada çok kısa, 15 gün içinde kadronun harekete geçeceği, moral olarak harekete geçirecek çalışmanın tamamlanması lazım."


Muhalefet işbirliğine hazır

Trabzonspor'da, 8-9 Şubat tarihlerinde yapılacak olağan genel kurulda, başkan adaylarından olan Sadri Şener'in listesinde asbaşkan olarak düşünülen eski yöneticilerden Hayrettin Hacısalihoğlu, transferin kalan 10 gününü en iyi şekilde değerlendirebilmek için yönetim ile her şeye rağmen her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un şu an içinde bulunduğu kritik durumun, 'sen-ben' kavgasını bir kenara bırakılmasını zorunlu hale getirdiğini kaydetti. Trabzonspor'da ligden düşme tehlikesinin iyice hissedildiği bir dönem yaşandığını ifade eden Hacısalihoğlu, şunları vurguladı: ''Şu dönemde transferin kalan 10 gününü en iyi şekilde değerlendirebilmek için yönetimle, her şeye rağmen her türlü işbirliğine hemen şu an itibarıyla hazırız. 8-9 Şubatta transfer sona ermiş olacağına göre, gelecek olan başkan ve yönetim kim ya da kimler olacaksa hiç fark etmez. Bu kadronun lig için yetersiz kaldığı gerçeğinden hareket ile bir araya gelip kendi transfer çalışmalarımızı da yönetime aktarabileceğimizi kamuoyunun da bilmesini isteriz.''

 

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