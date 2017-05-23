Sünni Trump Şii İran’a karşı!

Trump’ın, Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı konuşmaları, ettiği dansları, attığı kazıkları, konu alan bir yazıya, nasıl bir başlık atayım diye düşündüm ve aklıma, bu geldi. Trump, Müslüman olmadı ama bakın hemen “sünni” oluverdi.
“Şii İran” ile Sünnileri korkutuyor. Suud hükümeti çok korkmuş veya Trump’a çok inanmış olmalıki, 110 milyar dolarlık silah aldı. Bu da yetmedi, üstüne birde kaymak gibi anlaşmalar yaptı. Nerdeyse 500 milyar dolara yakın, bir anlaşma yaptı ABD ile.
Trump iş adamı, onun tüm derdi, ABD’yi kalkındırmak. Hemen belirteyim, Arabistan’ı bu para batırır. Hacıların içtikleri sular iki üç katına çıkar, hac vergileri kesinlikle fırlar. Çok acı değil mi, ABD’yi hacıların kalkındırması. Türkiye’ye 20 dakika ayıran Trump, Suud’a sülalesiyle gitti. Kılıç dansı bile yaptı. Kızı İvanka’nın kocası yahudi olduğu için, hahamdan özel izin almış, İslam beldesine gitmek için. Karşılamalara bakıpta İslam beldesi demeye utanıyor insan.
Bir yandan, “pis ellerini ülkemden çek” diyen Maduro, öte yandan sadece pis ellerini değil, pis ayaklarını bile Müslüman ülkelere ve kutsal topraklara sokan Trump’a, Müslüman ülkelerin nerdeyse ekseriyetinin verdikleri önem ve itibar ortada.
Keşke Maduro Müslüman olsaydı. O kadar hasretiz ki, ABD’ye karşı bir Müslüman tavrına, marksistlerin tavırlarıyla teselli bulmaya çalışıyoruz. Mesela Türkiye’ye ABD’nin gösterdiği düşmanca tavırlara rağmen, var mı somut bir adım?
Tövbe.
Sözde ABD’ye karşılar, AB’ye karşılar. AB ve ABD, tüm alacakalrını aldılar, alırken göklere çıkardılar, şimdi gökten aşağı attılar. İktidar pazar günü taze kan aldı ama işi zor. ABD atına binmeye alışmışlar, indiler ortada eşek bile yok.
Neyse.
Size ben bir turnusol vereyim: Türkiye bundan sonra, İran’a çatarsa, anlayın ki ABD’nin halen BOP’undan çıkmamış. Yok çatmaz, İran ile ilişkiler geliştirirse ve hatta Suriye ile ilişkiler geliştirme peşinde olursa anlayın ki, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nden çıkmışız. Hem de yok olmaktan önceki son çıkıştan...
Tek sağlam kalmış Müslüman komşu İran ile bozuşmak, ABD’nin tek amacı. İsrail’in güvenliği için İran ve Türkiye tehdit görülüyor. İki tehtidi birbiriyle tokuşturmak, ABD için “bir taşla iki kuş” demektir. Arap ve sünni dünyayı tespih taneleri gibi İsrail’i koruma peşine dizen ABD, bu dünyaya bir “imamet” peşinde.
Aslında bu “imamet” Türkiye, yani AKP idi. Ama ne olduysa burada çok açıklamayayım, bu işten vazgeçtiler. Veya siz, PYD konusunda tespihin koptuğunu düşünün şimdilik. O nedenle Türkiye ‘ye 20 dakika, Suud’a 20 saat...
Suud’dan alacağını aldı Trump, tekrar Türkiye’yi imamete “memur” etmek isteyebilir, hatta bu konuda Kürtleri bile satabilir. Zaten ABD, Kürtleri eninde sonunda satacak. Kürtleri, Arap, acem ve Türk içinde istenmeyen cüzamlı topluluk haline düşürebilir.
Sıkışınca satmak kovboy özelliğidir.
Ağzınızın tadını bozmayın Kürtler!
ABD ve İsrail oyununa gelmeyin Kürtler!
Hepimiz Müslüman’ız ve onlar gözünde farklı değiliz.
Suudi Arabistan ile İran’ın veya Türkiye ile İran’ın bir mezhep savaşına ABD tarafından sokulması, yüzyıllar boyu iyileşmeyecek bir yaraya dönüşür. İslam dünyasının yumuşak karnıdır, “Şii-Sünni” olayı. ABD’nin, Şii-Sünni oyununu bozacak tek ilmi tez, bugüne kadar İslam coğrafyasında ve hatta İslam tarihinde ilk defa, Prof. Dr. Haydar Baş tarafından yazıldı.
Şii-Sünni savaşı için ABD’nin görevlendirdiği yerli ajanların Sayın Baş’a “Şii OLDU!” demeleri bu nedenledir. Farz edelim, Sayın Baş Şii oldu!
Trump savaştırmak için “Sünni” oluyor buna bir sözünüz yok ta, Baş Hoca barıştırmak için Şii oldu niye zehir damlayan dilleriniz susmak. ABD’ye ajanlık adamı engerek yılanı yapıyor. Kaldı ki, Baş Hoca hep aynı. Ben otuz yıldır aynı şeyleri dinliyorum. Sizler gibi Sünni değil, o Hanefi... İslam’da Sünni diye bir şey yok ama Şii, Hz, Ali’nin Şiaları olarak hep var olmuştur. Mesela Eyüp El Ensari, Hz. Ali’nin Şiasıdır.
Bir Müslüman olarak, Eyüp Sultan’a gitmemek olur mu, Şii ve veya Sünni fark etmez. Ayrıca Şii dünyanın ve İslam’ın 12 imam gerçeğine, bazılarının Sünni dediği dünya “velayet” diyor. Allah bir, peygamber bir, tarikat ve hakikat bir…
Ayrılık nerede?
Ama Trump’ın çocukları ayrılık istiyor!