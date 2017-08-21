Suriye, İsrail’den de mi kötü?

Türkiye’den cesaret alan Barzani, “referandum” isteğinden vazgeçmiyor. Irak’ta bir “Kürt Devleti” Türkiye’nin bir zamanlar kırmızıçizgisi ve müdahale gerekçesiydi. Şimdi taştan ses çıkıyor, mevcut iktidardan çıkmıyor.
Barzani “Türkiye, Kürt Devleti’ne karşı değil” diyerek, Türkiye ile adeta dalga geçiyor. Buna rağmen Türkiye, Barzani’ye “hayır yanlış biliyorsun!” demiyor. Daha düne kadar bazı iktidar vekilleri “Kürt devleti, Kürtlerin hakkı!” şeklinde açıklamalar yapıyorlardı.
İktidarın kafası mı karışık yoksa işleri ve içleri mi karışık, bunu zaman gösterecek. Suriye’de bir Kürt Devleti’ne şiddetle karşı olan Türkiye’nin, Irak’ta sesinin kesilmesi ne ile açıklanmalı? Irak’ın Kuzeyi’ni fiili olarak tanıyan iktidarın, suskunluğu çok manidar…
İran Genelkurmay Başkanı, Barzani konusunu görüşmek üzere geldi ama belli ki eli boş gitti. Normalde Barzani’nin uykusunun kaçması gerekirdi. Öyle olmadı. Barzani, “bize karşı olan bir tek İran’dır” dedi. “ Türkiye bende karşıyım” diyemedi.
ABD ağzıyla “zamanı değil” dedi. Zorlamalarla “sizin için iyi olmaz!” dedi. Kısacası Türkiye’nin açıklamaları oldukça ürkek, çekinceli ve koruyucu… Türkiye, her gün şehitler verirken, terör yuvası, bu Barzanistan olduğu halde, insanlar terörle yaşamaya alıştırıldı. Her gün şehitler vermek adeta kabullenildi.
Türkiye, Irak ve Suriye’den parçalar isteyen Kürtler değil, Yahudiler. Bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Yahudilerin Arz-ı Mev’ud inancı, “ İsrail” diye bir terör devletine ve “Büyük İsrail” amacına dönüşmüş. ABD, bunu “BOP” diye projelendirmiş, Türkiye’ye ise eşbaşkanlığı verilmiş.
Tabi ki iktidarın sesi soluğu çıkmaz. Varlık amaçları bu küresel projeler. 15 Temmuz ABD-NATO darbe girişimi sonrası, iktidar bazı tehlikelerin, sadece farkına varmıştır. Ancak henüz ciddi adımlar attığı söylenemez.
Ve ABD, iktidarın elinin kolunun bağlı olduğunu bildiği için, PYD’ye silah vermekten vazgeçmedi sadece Türkiye’yi buna alıştırmaya çalışıyor. Eğer Türkiye, Irak’ın Kuzeyi’ne alıştırıldığı gibi Suriye’nin Kuzeyi’ne de alıştırılırsa, yandı gülüm keten helva…
ABD’ye yapılacak bir ziyarette, Türkiye düşer gibi görünüyor. İktidarın içeride “metal yorgunluk” adını verdiği güç kaybı, eğer ABD’den destek almak için PYD’yi kabule dönüşürse, Türkiye bölündü demektir. Ardından, Hatay ve Kilis dahi gider.
Türkiye, kendi Kürt politikasına sahip olmadığı için, hep ABD-İsrail tezlerine mahkum oldu. Rusya yönetiminin akıl hocası Aleksandr Dugin “Irak’ın bütün kalması imkânsız artık, bari Kürt devletini ABD’ye bırakmayalım!” diyor.
Bizim iktidar çevrelerinin de yakın diyalogda olduğu Dugin'den de anlıyoruz ki Rusya asla bir Kürt devletine karşı değil. Öyle ise Türkiye, Rusya ile ilişkilerinde hiçbir tezini Rusya’ya kabul ettirememiş.
Bizimkilerin Rusya’ya domates gözlerle baktıkları için, başka bir şey akıllarına gelmiyor olmalı. Rusya’nın Türkiye’ye ihtiyacı var ve Rusya, Suriye’yi bile ABD’den koruyamazken, sıranın kendine geleceğini bilmeli...
Eğer Rusya, Türkiye ve İran’la birlikte ABD’ye karşı duracaksa ki, buna mecbur, o takdirde Türkiye ve İran’ın önceliklerini, görmek zorunda. Ayrıca Türkiye ve İran, Rusya tarafından daha ciddiye alınmaları için, Türkiye-İran dayanışması şart…
Sadece Türkiye, İran’da değil, yanlarına diğer Müslüman ülkeleri de almak zorundalar. Müslüman mahallenin sorunları kendi içinden çözülmeli. Türkiye-İran, Rusya ile birlikte diğer Müslüman ülkeleri korumak zorundalar. Yoksa kendilerinin Batı karşısında şansları yok.
Türkiye’nin Suriye yönetimi ile kavgalı olması, İsrail’e yarıyor. ABD ve Rusya’ya yarıyor. Ve tabi ki Barzani’ye… Yahu, İsrail’e bile “dostumuz” diyen Türkiye, Suriye ile niye kötü.
Bu inat neden?
Suriye, İsrail’den de mi kötü?
Bu kör inat Türkiye’yi böler!
Türkiye’nin İsrail politikası iktidarlara göre değişmemeli, devlet politikası olmak zorunda. Türkiye’nin bir Kürt politikası olmalı. Kürt’ün, Türk ile aynı kandan geldi, dinlerinin ve soylarının aynı olduğu tezi, Prof. Dr. Haydar Baş tarafından sıkça dile getirildi.
Bakın Türkiye Batı’nın sorun haline getirmek istediği ve kısmen başardığı bu konu, emin olun Sayın Baş’ın ekonomi ve kardeşlik tezleriyle, bir çırpıda çözülecek meseleler. Yeter ki yönler doğru tespit edilsin, yanlış kıbleye dönülmesin.