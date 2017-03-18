Suriye’ye abluka kuzeyden ABD, güneyden İsrail, ortadan terör

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Şubat ayı ortalarında, “ABD ile Rusya’nın anlaştığını, Rusya’nın ABD lehine makas değiştirdiğini” belirtmişti.
İşte bu süreçten sonra ABD meydanı boş buldu ve hem Suriye’nin kuzeyine askeri yığınak yapmaya başladı hem de İsrail’le eş zamanlı saldırılarını hızlandırdı.
Son bir haç gün içinde yaşananlar oldukça dikkat çekici…
ABD, önceki gün akşam namazı vaktinde, içinde namaz için toplanmış 300 Müslüman sivilin bulunduğu camiye hava saldırısı düzenledi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre 58 kişinin ölmesine 100’den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. ABD katliamı, Halep şehrinde Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde gerçekleşti. Saldırı düzenlenen cami yerle bir oldu.
Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkaz altından çıkartılan ölü sayısının 24'ten 58'e yükseldiğini belirterek, “Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı” diye konuştu.
Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalışıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), caminin akşam namazı için gelenlerle dolu olduğunu ifade etti.
Olay yerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, füze saldırısının etkilerini gözler önüne serdi. Gazeteci Sakir Khader, saldırıda kullanılan füzeye ait parçaların fotoğrafını paylaştı. Ortadoğu uzmanı Charles Lister da, bu fotoğrafın karşılaştırmasını yaparak, füzenin ABD'ye ait AGM-114 Hellfire olabileceğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.
CENTCOM sözcüsü Josh Jacquez Londra merkezli Airwars izleme grubuna yaptığı açıklamada, "Hedef El Kaide'nin toplanma yerlerinden biriydi ve saldırıyı gerçekleştirdik. Olay caminin karşısında gerçekleşti" diyerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.
ABD, El Kaide militanlarının toplandığı bir yeri vurduğunu iddia etti ama sonuç hiç de öyle olmadı, cami hedef alındı ve terörle hiçbir alakası olmayan, namaz kılmak için camide toplanan siviller katledildi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yerel yetkililer caminin enkazı altından yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını belirttiler. Sosyal medyada yayınlanan enkaz görüntüleri de ortada, buna rağmen CENTCOM’un bir diğer sözcüsü Albay John J. Thomas, "Hiçbir camiyi hedef almadık. Hedefimiz imha edildi. Hedefimize 50 metre uzaklıkta bir cami bulunuyor ancak o cami halen ayakta" gibi gerçeklerden çok uzak bir açıklama yaptı.
İşte ABD bu, gerçekler ortada ama yapılan açıklamalar yalandan ibaret…
Bu yaşanan katliam, yine El Kaide bahanesiyle ABD’nin Irak’ta, Afganistan’da milyonlarca masum sivilin ölmesine neden olan saldırılarını akla getirdi.
ABD, Irak’a demokrasi getiriyorum diye girmiş; kan, gözyaşı, katliam, işkence, tecavüz, terör, işgal ve de bölünmeden başka hiçbir şey getirmemişti.
Trump’ın gelişi ve Rusya’nın frene basmasıyla Filistin’deki işgal faaliyetlerine hız veren, Kudüs’te ezanı dahi yasaklayan İsrail, Suriye’ye güneyden saldırmaya başladı.
Dün sabah 4 adet İsrail savaş uçağı, Suriye hava sahasını ihlal ederek Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefe saldırdı. Suriye hava savunma sistemleri tarafından jetlerden biri düşürüldü ve bir diğeri de vuruldu. İsrail Suriye’de hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.
Kuzeyde ABD vurmaya başladı, güneyde İsrail vuruyor, başkent Şam’ı da terörle vuruyorlar.
Cumartesi günü Şam’da 2 intihar saldırısı düzenlendi ve 40 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün de yine Şam’da adalet sarayına yönelik bir intihar saldırısı düzenlendi ve 31 kişi hayatını kaybetti.
Yani Suriye tam bir abluka altında…
ABD, Rusya’nın ABD lehine çekilmesiyle BOP’ta kaldığı yerden devam ediyor.
Unutmayalım ki, BOP, Prof. Dr. Haydar Baş’ın ifadesiyle, ABD’nin kendine vatan açma projesidir ve hedefte olan 22 İslam ülkesinden 22’incisi de Türkiye’dir.