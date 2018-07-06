Suriye’yi bölme zamanı gelmiş!

Amerikalılar Suriye konusunda ağızlarındaki baklayı çıkarmaya başladılar.
ABD medyasının en büyük gazetesi olan Washington Post'ta dün yayınlanan bir yazının başlığı “Suriye’yi bölme zamanı” idi. Yazıda Suriye ordusunun Dera'da başlattığı operasyondan bahsediliyor ve başta Dera olma üzere Suriye’de Amerikan mandasında ‘serbest bölgeler’ kurulması isteniyor.
Hatta bu konuda Türkiye'nin Afrin'deki yönetiminin model alınabileceği savunuluyor.
Amerikan basınına göre Türkiye’nin Afrin’de bulunması sonucu oluşturulan yapı, tam da Amerika’nın düşündüğü ‘manda modelinin’ bir örneği.
Tabi bu aslında Beyaz Saray’ın da görüşü…
Şu anda mevzu bahis olan bölge, Suriye’nin güneyindeki bölgeler. Bu bölgelerde Suriye ordusu, başta Dera olmak üzere yoğun operasyonlarda bulunuyor, sıkışan ÖSO unsurlarıyla geçen hafta yapılan müzakerelerden bir sonuç çıkmadı.
Washington Post’da Suudi gazeteci Cemal Kaşukci imzasıyla yayınlanan “Suriye’yi bölme zamanı” başlıklı yazıda hem Dera'nın Suriye yönetimi tarafından geri alınmasını önlemek isteniyor hem de burada derhal Amerikan mandasında özerk bir yönetim kurulması öneriliyor.
Amerikan basını tam da 24 Haziran seçimlerinden sonra “Suriye’nin bölünmesini” gündeme getiriyor ve Türkiye’nin Afrin (va hatta Azez, Carablus)’ta oluşturduğu modelin örnek alınmasını öneriyor.
Oysa Türkiye başından beri Suriye’de bulunma amacının terörle mücadele ve güvenlik olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söylüyor.
Toprak bütünlüğüne saygılı olmak demek Türk askerinin bulunduğu bütün toprakları nihayetinde Suriye yönetimine teslim etmek demek…
Zaten bu amaçla yürütülen bir Astana süreci var ve bu süreçte Rusya ile birlikte hareket ediyoruz.
Türkiye, Beyaz Saray’ın gayri resmi olarak duyurduğu “Suriye’nin bölünmesini ve manda yönetimi kurulmasını” isteyen Amerika ile müttefik iken, Suriye’nin toprak bütünlüğünün devamını savunan Rusya ile de müttefik!
Bir birinden tamamen zıt amaçlar taşıyan bu iki müttefikliğin aynı anda devam etmesine imkân yok.
ABD'nin Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham ise Bağdat ziyareti sırasında Reuters'a yaptığı açıklama ise Türkiye’nin nerede durması gerektiğini özetliyor ve şöyle diyor: “Türkiye, Suriye’ye müdahalesini derinleştirmesi halinde kendini bataklıkta bulur.”
Dikkat, bu açıklamayı Bağdat’tan yapıyor! Yani Bağdat’ın da rıza gösterdiği bir operasyonel durum var.
Amerika diyor ki, “Ey Türkiye, bizim verdiğimiz izinle Afrin, Menbiç dolaşıyorsun, bizim nihai hedefimiz bölgede özerk Amerikan mandaları kurmak. Bu konuda size vereceğimiz görevin dışına çıkarsanız içine düşeceğiniz bataklıkta Amerika’yı da bulacaksınız.”
Dünkü yazımı tekrar okumanızı öneririm.
Bu süreç, Türkiye’yi yeniden ve 3 Kasım 2002 sürecinden de radikal bir şekilde yeni bir ‘Amerikancı çizgiye’ itecektir ve bundan sonra başta S-400’lerin iptali başta olmak üzere Rusya ile gergin bir dönemi önümüze koyacaktır.
Suriye’yi bölme zamanı gelmiş!
Amerikalılar Suriye konusunda ağızlarındaki baklayı çıkarmaya başladılar.
Sonra sıra kimde?