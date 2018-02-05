Tankımızı ABD vurdu

Cumartesi günü yani Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15. gününde, ABD'nin açıktan desteklediği, silah verdiği teröristler tarafından tankımız vuruldu. 5 Mehmetçiğimiz şehit oldu. PYD/PKK'lı teröristlerin ABD yapımı TOW füzesi kullandığı öne sürüldü.
Pentagon’un Türk tanklarına karşı kullanılmak üzere PYD/PKK'ya AT-4 tipi tanksavarlar verdiği, sınır hattı boyunca mevzilenen teröristlere dağıtıldığı da Kasım ayında ortaya çıkmıştı.
AT-4 tanksavarlarının bir kısmı, Afrin-Raco bölgesinde inşa edilen yeraltı silah depolarında saklandığı biliniyordu. ABD’nin PKK’ya gönderdiği bu silah, Şırnak’ta 2 Kasım günü Mehmetçiğe karşı kurulan hain pusuda da kullanılmıştı. Pentagon’un, kara gücü PKK’ya desteği AT-4’ten ibaret değil. 200’den fazla Konkurs, Javelin ve TOW tipi antitank silahı ile birlikte 50’den fazla IGLA uçaksavar sistemi de Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere sınır boyuna gönderilmişti.
Tankımızın vurulup 5 kahraman askerimizin şehit edildiği gün İdlib'de bir Rus uçağı da El Nusra tarafından düşürüldü. Pilot paraşütle yere inmeyi başardı fakat çıkan çatışmada öldürüldü. Rus uçağı, MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemiyle vuruldu. MANPAD, ABD yapımı bir silah. ABD'nin, PYD/PKK'ya da MANPAD verdiği biliniyor. Yani El Nusra'nın elinde bulunan taşınabilir hava savunma sisteminin aynısı PYD/PKK'da da var.
Bu da demek oluyor ki, ABD sadece PYD/PKK'nın değil, El Nusra'nın ve diğer terör örgütlerinin de en büyük destekçisi.
Bu da demek oluyor ki, 30 Ocak 2018 tarihli Yeni Mesaj'ın manşetten bildirdiği gibi; Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı’yla, görünürde PYD/PKK ile fakat aslında "ABD ile savaşıyor."
Teröristlerin elinde ABD ve Batılı ülkelere ait silahlar bulunuyor. Karargâhlarında ABD bayrakları çıkıyor, ABD askerleriyle omuz omuza pozlar veriliyor. DEAŞ ile mücadele için verildiği iddia edilen binlerce TIR dolusu silah Mehmetçiğe karşı kullanılıyor, Ruslara karşı kullanılıyor, İran’a karşı kullanılıyor, Suriye’ye karşı kullanılıyor…
4 Temmuz 2003 günü askerimizin başına çuval geçiren ABD’nin Mehmetçiğimize karşı düşmanlığı bugün de devam ediyor.
Uzun lafın kısası Mehmetçiğimiz aslında ABD ile savaşıyor.
Tankımızın vurulup 5 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin sorumluluğu ABD’ye aittir.
Allah, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olun…
Allah, Türk milletini korusun…
Tankımızı ABD vurdu
Cumartesi günü yani Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15. gününde, ABD'nin açıktan desteklediği, silah verdiği teröristler tarafından tankımız vuruldu. 5 Mehmetçiğimiz şehit oldu. PYD/PKK'lı teröristlerin ABD yapımı TOW füzesi kullandığı öne sürüldü.
amin..
amik ovasına hepsini gömeceğiz bu bir armegedon savaşıdır,bütün şehitler bu savaşa hazırlanıyor