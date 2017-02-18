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Teker teker tefekkür

Aziz Karaca
Türkiye

Aziz Karaca

18 Şubat 2017, 00:00

 Kulağınıza çalınan her haberi, önünüze çıkan her olayı elbette güvendiğiniz insanlarla istişare etmelisiniz, “istişare eden yanılmaz” şeklindeki Nebevi kural, bir altın küpe olarak kulağınızda olmalı ama bizzat aklınızı işletmeyi de asla ihmal etmemelisiniz.
Tefekkür, başlangıç itibariyle bireysel bir eylemdir, zihni bir faaliyettir, hatta “şu konuyu acaba kimlerle istişare etsem” sorusuna cevap aramak ta tefekkürün ilk adımıdır.
Hayat kitabımızı “tefekkür” açısından incelediğimizde bu konuya özel başlıkların açıldığını, her vesile ile ısrarla altının çizildiğini müşahede ederiz.
“Teker teker tefekkür” başlığı ile dikkatleri çekmek istediğimiz mesele ise Sebe suresinin kırk altıncı ayetinde verilen mesajdır.
Sosyoloji ve psikoloji üzerine çalışan ilim adamlarımızın enine-boyuna incelemeleri ve dersle çıkarmaları gereken bir ayet Sebe kırk altı.
“De ki: Ben size bir tek öğüt veriyorum: Allah için teker teker, ikişer ikişer kalkın da sonra bir düşünün ki, sizinle konuşan peygamberde hiçbir delilik yok. O ancak, sizi şiddetli bir azabın öncesinde korkutan bir elçidir.” (A. Parlayan).
“De ki: Size sâde bir tek nasıhat edeceğim şöyle ki: Allah için ikişer üçer ve teker teker kalkarsınız, sonra da iyi düşünürsünüz, arkadaşınızda cinnetten eser yoktur, o yalnız şiddetli bir azâbın önünde sizi sakındıracak bir Peygamberdir.” (Elmalılı, orijinal).
Bir kere kalkışınız, kıyamınız Allah için olacak ve içinde bulunduğunuz toplumun, mahallenin, gurubun, partinin direkt ya da dolaylı etkilerinden, etkilemelerinden uzaklaşacaksınız ve tefekküre yöneleceksiniz.
Beynin tembelliğine son vererek, beyni ayağa kaldıracaksınız, zihni çalıştırmaya başlayacaksınız ve dolayısıyla böylece akli melekelerinizi doğru kullanarak doğru sonuçlara varacaksınız.
Size anlatılan şu tek formülü hayatınıza doğru uygularsanız meselenin bam teline basmış olacaksınız.
Sizi şiddetli bir azap gelmeden evvel o azaba karşı uyaran Hz. Peygamber hakkında Ebu Cehil bir şey söylüyor, amcası Ebu Leheb bir şey söylüyor, Velid b. Muğire bir şey söylüyor, Darun Nedve’ye toplanıp dedikodu üretiyorlar ama siz bunlardan ayrılın, zihninize kıyam ettirin ve anlayın ki o peygamberde “cinnetten” eser yoktur ve sizin asıl dostunuz odur.
Üzerinde konuştuğumuz bu ayetin elbette bize ve kıyamete kadar gelecek insanlara da bir mesajı var, aynı teklif bugünün ve yarının insanına da yapılıyor; “ikişer ikişer ve teker teker kalkın” ve tefekkür edin.
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