1 ayda tam 4 can aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı, Mayısın başından buyana kısa aralıklarda 4 kişiye mezar oldu. Irmakta ilk boğulma vak'ası 4 Mayıs tarihinde yaşandı. Manavgat üzerindeki köprüden atlayan bir kadını kurtarmaya çalışırken girdaba kapılan Cihan Toplar hayatını kaybederken, ikinci acı haber 18 Mayıs tarihinde geldi. Ailesiyle birlikte ırmak kenarında piknik yapan 5 yaşındaki Samet Durmuş, ayağı kayıp ırmağa düşerek hayatını kaybetti.

Küçük Samet'in cesedi 13 gün sonra bulunabildi. 23 Mayıs tarihinde ise Samet Durmuş'un cesedinin aranması çalışmaları sebebiyle düşürülen su seviyesi, çalışmalar bittikten sonra ırmağa tekrar su verilince kayalıklarda kız arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Mustafa Tekin, yardım çağırmak isterken ayağı kayıp akıntıya kapıldı. Kız arkadaşı vatandaşlar tarafından kurtarılırken Tekin ağır yaralı olarak ırmaktan çıkartıldı.

Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Manavgat ırmağından son acı haber ise cumartesi günü geldi. Yüzmek için ırmağa giren 18 yaşındaki Ramazan Çalı, "Boğuluyorum, yardım edin" diye bağırdıktan sonra gözden kayboldu. Çallı'nın cansız bedeni bir gün sonra kaybolduğu yerden 600 metre aşağıda bulundu.

Kadını kurtarmak isterken öldü

4 Mayıs tarihinde Manavgat Irmağı’na atlayan kadını kurtarmak için ırmağa giren Cihan Toplar isimli garson genç, girdaba kapılarak kaybolurken, intihar etmek için ırmağa atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Piknikte ırmağa düştü

Manavgat ırmağında ikinci boğulma vak'ası 18 Mayıs tarihinde yaşandı. Sarılar Mahallesinde oturan İbrahim ve Zeynep Vurkun çifti, 3 çocuğuyla birlikte Bucak Şeyhler Mahallesi Eğri Kavak Mevkiine piknik yapmaya gitti. Çocuklar oyun oynadığı sırada ayağı kayarak Manavgat ırmağına düşen 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun, anne ve babasının tüm çabalarına rağmen ırmakta kayboldu.

Akıllara durgunluk veren olay

23 Mayıs tarihinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Ulukapı Mahallesi Priz Mevkiine giden ve Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin, Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı. Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım etmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

‘Boğuluyorum’ deyip gözden kayboldu

Manavgat ırmağında son boğulma vakası ise cumartesi günü yaşandı. Saat 17.30 sıralarında, Şelale Mahallesi Şarlak mevkiinden serinlemek için Manavgat Irmağı’na giren 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Ramazan Çalı bir süre yüzdü. Karşı kıyıya yüzerek gidip gelen Çalı, ırmağın ortasına geldiğinde “Boğuluyorum, yardım edin” diyerek yardım istedi. Bu sırada ırmak kenarında bulunan Halil Yüksel, genci kurtarmak için ırmağa atladı.

Fakat Halil Yüksel de akıntıya kapılınca yardımına restoranda yemek yiyen vatandaşlar koştu. Yüksel, kurtarılırken Ramazan Çalı akıntılar arasında kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri bot ile ırmak üzerinde arama başlattı.

Havanın kararması sebebiyle ara verilen çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekiler tarafından Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu.

İHA