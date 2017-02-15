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1 ton uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu çetesinin İstanbul ayağının çökertilmesi için takibe alınan kamyon Diyarbakır’dan yola çıktığı andan itibaren adım adım izlendi. Operasyonun sonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 1 ton 10 kilogram esrar ele geçirildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:07
1 ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul’a getirilen bir ton esrar polis baskınıyla ele geçirildi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına da yansıdı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a bir kamyonla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, belirlenen kamyon Diyarbakır’dan çıkışından itibaren takibe alındı. Yaklaşık 3 gün süren sıkı takibin ardından uyuşturucu yüklü kamyon Kartal’da durdurularak arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton 10 kilogram esrar ele geçirilirken, kamyon şoförünün de aralarında yer aldığı 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Piyasa değeri 15 milyon

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin Narkotik dedektör köpekleriyle durdurulan kamyonda arama yaptıkları görülüyor. Arama kapsamında vinç aracılığıyla kaldırılan büyük çuvallar polis ekipleri tarafından delinerek, plastik hammaddelerinin arasına gizlenmiş esrarlar ele geçiriliyor. Ele geçirilen esrarlara polis ekiplerince el konuluyor.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.K.(21), S.K. (26), S.C. (40), E.A. (40), S.A. (26), S.E. (25), R.A. (37) isimli şüpheliler sorguya alındı. Ele geçirilen bir ton uyuşturucunun piyasa değerinin 15 milyon olduğu öğrenilirken, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi. İHA
Anahtar Kelimeler:
İstanbulİstanbul Uyuşturucu Ile Mücadele Şube Müdürlüğü
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