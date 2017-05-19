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1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, bir ton 158 kilogram esrar ile 52 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, bir ton 158 kilogram esrar ile 52 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ve Eğil ilçeleri kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla 17 Mayıs 2017’de operasyonel faaliyet yapıldığını kaydetti. Açıklamada, “İcra edilen faaliyet kapsamında, Lice İlçesi Oyuklu ve Kabakaya köyleri arasında kalan dağlık ve ormanlık arazide 4 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette 57 çuval içerisinde toplam bir ton 158 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, bir şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Eğil ilçesi Kaya köyü mülki sınırları içerisinde 52 bin kök kenevir bitkisi tespit edilmiş ve bir şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile esrar maddesine el konulmuş, kenevir bitkileri yerinde imha edilmiş olup, adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve BTÖ'nün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. İHA
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