10 astsubay gözaltına alındı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan, Kara ve Deniz kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylardan oluşan hücrelerine yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Bitlis, İstanbul, Ağrı, Ankara, Kayseri, Sakarya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Öte yandan Tokat’ta FETÖ/PDY’nin “hakim ve savcı çalışma evleri”ne yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul’da 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Meslekten ihraç edilen hakim ve 4 avukatın gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.